Александр Лукашенко поздравил индонезийцев с Днём Независимости

Новости Индонезии. День Независимости 17 августа отмечают в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До середины прошлого века страна была голландской колонией, а в августе 1945 года был объявлен суверенитет. В честь знаменательного события по всей стране пройдут праздничные мероприятия: парады, театрализованные представления и массовые гулянья. С национальным праздником президента Индонезии и народ этой страны поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.