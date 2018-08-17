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Александр Лукашенко поздравил индонезийцев с Днём Независимости

17 августа 2018 09:14
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Новости Индонезии. День Независимости 17 августа отмечают в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил индонезийцев с Днём Независимости-1

До середины прошлого века страна была голландской колонией, а в августе 1945 года был объявлен суверенитет. В честь знаменательного события по всей стране пройдут праздничные мероприятия: парады, театрализованные представления и массовые гулянья. С национальным праздником президента Индонезии и народ этой страны поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

# Праздники # Фотофакт

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