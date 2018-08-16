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Президент освободил от должностей министра архитектуры и строительства и главу Минпрома

16 августа 2018 18:00
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Новости Беларуси. За невыполнение поручений Президента Беларуси по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей к ответственности привлечен ряд должностных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства.

Анатолий Черный и Виталий Вовк освобождены от должностей министра архитектуры и строительства и министра промышленности соответственно.

Строгий выговор объявлен председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу. Госсекретарь Совета Безопасности Станислав Зась и председатель Госвоенпрома Олег Двигалев предупреждены о неполном служебном соответствии.

Кроме того, указом предписано освободить Александра Позняка от должности председателя Оршанского райисполкома и назначить Игоря Исаченко.

Президент освободил от должностей министра архитектуры и строительства и главу Минпрома-1

Президент освободил от должностей министра архитектуры и строительства и главу Минпрома-3

Напомним, эти кадровые решения Президент принял по итогам рабочей поездки в Оршанский район, где Александр Лукашенко подверг резкой критике ситуацию на ряде промышленных предприятий. На заводах полная бесхозяйственность, а люди трудятся в недопустимых условиях. Практически все поручения главы государства по комплексному развитию этого региона, который должен был стать эталонным, оказались полностью невыполненными. Сейчас в Оршанском районе предстоит масштабная работа над ошибками, но уже без участия правительства. Задача – сделать 120-тысячный город и его окрестности примером для других регионов страны.

# Отставки и назначения в Беларуси # Фотофакт

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