Президент освободил от должностей министра архитектуры и строительства и главу Минпрома

Новости Беларуси. За невыполнение поручений Президента Беларуси по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей к ответственности привлечен ряд должностных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства.

Анатолий Черный и Виталий Вовк освобождены от должностей министра архитектуры и строительства и министра промышленности соответственно.

Строгий выговор объявлен председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу. Госсекретарь Совета Безопасности Станислав Зась и председатель Госвоенпрома Олег Двигалев предупреждены о неполном служебном соответствии.

Кроме того, указом предписано освободить Александра Позняка от должности председателя Оршанского райисполкома и назначить Игоря Исаченко.