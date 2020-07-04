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  • Как готовят «цветную революцию»? «Вбрасываются мемы психоэмоционального характера, которые общество направляют на агрессию противостояния»

Как готовят «цветную революцию»? «Вбрасываются мемы психоэмоционального характера, которые общество направляют на агрессию противостояния»

04 июля 2020 13:36
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Под каждую страну выстраивается своя конфигурация ключевых точек воздействия». Как организуют «цветные революции»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Какие признаки безошибочно свидетельствуют о том, что в стране готовят «цветную революцию», о том, что начинают работать именно по таким лекалам, по таким технологиям?

Как готовят «цветную революцию»? «Вбрасываются мемы психоэмоционального характера, которые общество направляют на агрессию противостояния»-1

Пётр Петровский, политолог:
Главный признак в том, что мы не обсуждаем программ и, вообще, каких-то предложений. Вбрасываются мемы психоэмоционального характера, которые полностью общество всё направляют на агрессию противостояния. И это очень характерная черта этой избирательной кампании. Мемы, которые не имеют никакого содержательного начала.

А ведь «цветная революция» – это, в классическом смысле, не революция, то есть не качественное изменение скачкообразно. А это технология государственного переворота.

Вы посмотрите на постсоветском пространстве: что такое была вот эта «цветная революция»? Нигде в тех странах, где она произошла, никаких качественных изменений к лучшему не было. Это было ухудшение либо стояние на месте.

# Выборы в Беларуси # Петр Петровский

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