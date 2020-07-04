Как готовят «цветную революцию»? «Вбрасываются мемы психоэмоционального характера, которые общество направляют на агрессию противостояния»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Под каждую страну выстраивается своя конфигурация ключевых точек воздействия». Как организуют «цветные революции»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Какие признаки безошибочно свидетельствуют о том, что в стране готовят «цветную революцию», о том, что начинают работать именно по таким лекалам, по таким технологиям?