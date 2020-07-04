Как готовят «цветную революцию»? «Вбрасываются мемы психоэмоционального характера, которые общество направляют на агрессию противостояния»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».
«Под каждую страну выстраивается своя конфигурация ключевых точек воздействия». Как организуют «цветные революции»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Какие признаки безошибочно свидетельствуют о том, что в стране готовят «цветную революцию», о том, что начинают работать именно по таким лекалам, по таким технологиям?
Пётр Петровский, политолог:
Главный признак в том, что мы не обсуждаем программ и, вообще, каких-то предложений. Вбрасываются мемы психоэмоционального характера, которые полностью общество всё направляют на агрессию противостояния. И это очень характерная черта этой избирательной кампании. Мемы, которые не имеют никакого содержательного начала.
А ведь «цветная революция» – это, в классическом смысле, не революция, то есть не качественное изменение скачкообразно. А это технология государственного переворота.
Вы посмотрите на постсоветском пространстве: что такое была вот эта «цветная революция»? Нигде в тех странах, где она произошла, никаких качественных изменений к лучшему не было. Это было ухудшение либо стояние на месте.