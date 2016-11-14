Президент Беларуси посетил ОАО «Могилевхимволокно» и пообщался с его работниками

Новости Беларуси. Посетил Президент предприятие «Могилевхимволокно». К 2020 году гигант химической промышленности должен превратиться в совершенно новое предприятие. Коренные и качественные перемены обеспечит модернизация. Такую задачу поставил Александр Лукашенко.

Вот уже почти четверть века она на заводе. И ничуть не жалеет. Здесь совсем скоро у Ольги Жилинский работать будет вся семья – муж и дочка. Вот такая трудовая династия.

Ольга Жилинская, работник ОАО «Могилевхимволокно»:

Меня сюда привел отец, именно в этот цех. Мне здесь нравится работать. В среднем зарплата у нас 790 рублей.

История «Могилевхимволокна» насчитывает уже полвека. За прошедшую пятилетку в модернизацию производства инвестировано 480 млрд неденоминированных рублей. В итоге в некоторых цехах появилось новое оборудование. Современное и высокотехнологичное. В перспективе оно должно полностью заменить высокозатратные и устаревшие производства. За счет обновления оборудования в списке продукции появились дополнительные пункты.

О настоящем и будущем белорусского предприятия сегодня интересуется глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На рынке эта продукция спросом пользуется?

Петр Рудник, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:

На рынке эта продукция спросом пользуется.



Директор предприятия рассказывает: завод может работать рентабельно. Сегодня здесь реализуется крупный проект – «комплекс по производству полиэфирной продукции». Стоимость – примерно 200 миллионов евро.

Петр Рудник, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:

По основной продукции полиэфирного волокна у нас должны объемы в полтора раза возрасти – с 65 до 100 тысяч тонн. Что касается технических нитей, то с 17 тысяч мы должны иметь уже производственные мощности больше 27 тысяч.

Предусмотрено две очереди строительства. Просчитано все до мелочей. Новые линии помогут получить качественный продукт, востребованный на рынке.

Сначала – реконструкция химического цеха производства органического синтеза и строительство абсолютно нового производства полиэфирного волокна, второй этап – уже строительство технически связанных между собой производств. Поручение Президента: реализовать все как можно быстрее. К 2020 году предприятие должно выйти на рентабельную работу.



Александр Лукашенко:

Мы параллельно делаем два этапа. Ваша задача – договориться с немцами по оборудованию. Главное для нас – оборудование. Строители будут работать сутками. Это от нас зависит. Мы это сами сделаем, но суперсовременное предприятие. Если надо убрать эти потолки черные, хоть они и неплохие, значит, убирай, если красить – крась. Должно быть не в сарае хорошее оборудование. А суперсовременное. Первый, второй этап, который выведет нас на прибыльную работу, должен быть закончен в 2020 году к 7 ноября. Второй вопрос с немцами – это кредит. Но в 2020 году мы должны вывести предприятие на рентабельное производство.

Волокна, технические нити. Сегодня на предприятии работает больше 5,5 тысяч человек. Один из вопросов, который еще стоит сегодня, – неиспользуемые длительный срок здания могилевского завода искусственного волокна. Они занимают больше 65 гектаров. Сносить можно, но стоимость работ составит более 15 миллионов долларов.

Александр Лукашенко:

По-хозяйски, мои требования, приводи в порядок весь забор, что у тебя есть. Я теперь представляю, где что надо сносить, где – нет. Я понял. Лучше сосредоточимся на этих двух проектах. Деньги мы тебе, 15%, поможем. Но надо это быстро сделать и уйти на нормальную работу, чтобы вторым этапом уже убирать все лишнее.

Уже общаясь с трудовым коллективом, Александр Лукашенко еще раз подчеркнет: «Химволокну» быть. При этом конкурировать предприятие будет с ведущими мировыми производителями. Продукция уж точно будет не хуже.

Александр Лукашенко:

Получив в наследство от Советского Союза вот эти гиганты, мы ни одно не загубили. Как бы ни было трудно, мы их ставили на ноги, они начали работать, работали неплохо. Получился вот это провал на рынке. Но сейчас потихонечку, еле-еле, но мы уже замечаем, оживает рынок и оживают наши предприятия. Поэтому вот такое «Химволокно» досталось мне как Президенту и вам как людям, которые здесь работают. В 2020 году это будет совершенно новое предприятие. Абсолютно новое. И те два или три этапа модернизации, которые нам надо пройти, как тут Петр Михайлович докладывал, мы не до 2025 года это растягиваем. Поэтому мы определились: к 2020 году мы должны закончить модернизацию с той целью, чтобы здесь произвести ту продукцию, которая обязательно будет нужна на рынке. Нам ни в коем случае нельзя производить продукцию, с которой не будем знать, что делать. Поэтому главная задача – рынок. Специалисты ваши с руководителями изучили. Говорят, что то, что мы будем производить в 2020 году, на рынке будет нужно. А наши конкуренты не спят. И в Турции, и в России собираются что-то строить. И вот кто раньше выйдет на этот рынок с этой продукцией, тот будет иметь определенные дивиденды. Поэтому мы решили ускориться. Мы будем сейчас собирать эти деньги где только возможно. Где-то аккредитуемся, закажем оборудование. Начинайте, подключайтесь, вместе работайте. Сегодня у нас работает шесть тысяч. Может, вас будет столько же, может, 5,5. Но руководителю сказано: с «Химволокно» не должен быть выброшен ни один человек, кто хочет работать.

За 9 месяцев предприятие экспортировало продукцию почти на 130 млн долларов в 27 стран мира. Перспективы еще больше, особенно если наладить производство готовой продукции. Именно она должна прийти на смену полуфабрикату.

Александр Лукашенко:

Надо нам будет создавать готовое производство. Это новое. Чтобы из этих нитей делать не только пожарные шланги, но делать все то, что делают те предприятия, кому вы отдаете свой полуфабрикат. А это большие деньги. Это большая добавленная стоимость. Поэтому три этапа. Первый вы начали делать. Второй этап пойдет до 2020 года. А третий этап, может, и завтра начнется с идеи, с создания производства готовой продукции, чтобы получить больше добавленной стоимости и не продавать полуфабрикаты.

Работник ОАО «Могилевхимволокно»:

Я хотел бы задать вопрос по нашему предприятию, но вы полностью ответили и вселили в нас не просто уверенность, а сказали, что у нас есть будущее. И очень приятно, что такое предприятие как наше, с большими традициями, где также отработали мои родители, сегодня я работаю, и буду счастлив привести своих сыновей сюда на работу. Спасибо вам большое.

Александр Лукашенко:

Это дорогого стоит. Во имя этого надо тратить деньги. Вот это главное. Люди главное.