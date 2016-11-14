Александр Лукашенко поделился итогами прошедших в Минске переговоров с президентом Турции

Новости Беларуси. 14 ноября Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом предприятия «Могилевхимволокно». Один из вопросов был о перспективах экономического сотрудничества Беларуси и Турции. Глава государства поделился итогами прошедших накануне в Минске переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это первый шаг, потом второй будет, третий. Вот он попросил, чтобы я приехал весной к нему. Там уже будут конкретные вопросы – та пошлина, эта пошлина. Хотя уже и правительства начали работать в этом плане, то есть пошло движение в этом направлении. Вы видите, что они к нам очень хорошо расположены, и если наши руководители не будут там ушами хлопать: 250 крупных бизнесменов приехали же не просто посмотреть друг на друга, у них есть здесь интерес, надо этим воспользоваться, но и видеть свой интерес. Поэтому это было очень хорошая, позитивная встреча. У президента Турции, как он мне сказал один на один: «У меня никогда не было таких визитов ни в одну страну». Два огромных самолета высадили десант сюда, в Беларусь, чтобы договориться. И я уверен, что наши руководители наших фирм и компаний частных и государственных в контакте с ними смогли договориться. Они заинтересованы в том, чтобы мы там размещали производство, допустим, наши зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Хорошо, будем. Дорожно-строительную технику, хорошо. Тракторы они выпускают свои, но наши-то получше трактора, они их боятся, потому что не смогут конкурировать. Но тем не менее тоже наметили пути движения и нашего тракторного завода туда. БелАЗ должен туда вернуться. Все мы оговорили и открыли эти ворота для того, чтобы вы могли работать на этом рынке.