Александр Лукашенко прокомментировал итоги выборов президента в США

Новости Беларуси. 14 ноября Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом предприятия «Могилевхимволокно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президента попросили прокомментировать итоги выборов в США. Делясь мнением о фигуре Дональда Трампа, Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на продвижение белорусско-американского диалога.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он может попасть в историю, если он действительно за время президентства встряхнет Америку. Он бизнесмен, это же не Хиллари, которая не щупала, что такое полиэфирные нити или волокна. Он же бизнесом занимался. 10 лет банкротом был, еле вытащил свою компанию. У нас бы его, конечно, не избрали, потому что у нас таких не любят, а там все-таки устоявшийся капитализм, и люди были доведены до того, что рабочий класс за него прежде всего проголосовал, несмотря на то, что он толстосум. То есть там уже в Америке назрели очень серьезные проблемы. И у него будет главной задачей решить эти внутренние проблемы. И не только за счет печатания долларов, потому что это тоже будет иметь негативные последствия. Но надо шевелиться. Какую он политику будет проводить, посмотрим, но это будет несколько другая политика, чем мы это видели с подачи средств массовой информации. Мы ведь не были у него на предвыборных собраниях. Мы в целом не видели и не слышали, что он говорил. А СМИ искажали его заявления. Потом посмотрим. Поживем – увидим. Но главное – внутренние проблемы, которые ему придется решать. Мы, как и многие-многие другие, ему, думаю, в первом сроке будет не до этого. Все будет зависеть от нас. Но, думаю, у нас и так неплохо пошли дела с американцами, мы с ними в контакте. Но у нас есть интересы в Америке, у них есть интересы в Беларуси – давайте здесь договариваться. Я думаю, мы на этом пути сможем продвинуться.

Но если кто-то радуется (я слышал, в России: «Трампа избрали – это хорошо. Хиллари – плохо»), уже могу сказать, что это не подарок. Почему? Хиллари – было понятно, какую она будет проводить политику в отношении России и так далее. Понятно было. Пришел Трамп. Главная его идея какая? Сделать Америку великой. Он везде пишет. Америка – это центр планеты, мы ей вернем опять лидирующее положение. Пришел к власти американский гражданин, который любит Америку и который хочет, чтобы эта Америка была мощнее, чем сейчас. Куда уже больше? И вот из этого исходя, и в России, и в Китае (дело даже не в России, они просто раскрутили), большая их проблема – Китай. Он выходит на лидирующие позиции. Вот где место будет глобальных государств и наше – вопрос. Нам бы не потеряться в этом водовороте. Думаю, не потеряемся.