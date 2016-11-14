Президент Беларуси: на организацию II Европейских игр нам надо будет потратить где-то под $50 млн

Новости Беларуси. 14 ноября Президент Беларуси пообщался с трудовым коллективом предприятия «Могилевхимволокно». Александр Лукашенко рассказал, сколько Беларусь потратит на организацию II Европейских игр, которые пройдут в нашей стране в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я слышал некоторые заявления. Это те, кто хотел бы в лаптях ходить и где-то в углу сидеть, чтобы ничего не видеть и никто не приезжал к нам. Слушайте, с другой стороны, все воют, стонут: туристов не хватает. Нам бы побольше. Все борются за это. В трудные времена Россия боролась за чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры. Почему? Страна презентуется, туризм развивается и люди деньги привозят. Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под $50 млн за эти годы. Это слезы для страны. Но самое главное, что к нам приедут люди. Они увидят нашу страну как после чемпионата мира по хоккею. Что мы там потеряли? Ничего, мы в плюсе остались. Но есть у нас такие люди, которые готовы костылять все и вся, вместо того, чтобы пошевелиться. Но если ничего не теряем, если даже в прибыль. Вы же поймите: гостиницы будут заняты – бизнес гостиничный получит деньги. Наши все магазины, общепиты. Вы только сделайте, чтобы дать что-то людям. Сувениры и прочее. Они же туда все повезут и продадут. Это людям в карман. Это налоги, еще что-то. Но главное – мы же страна, мы же должны быть как все не лаптежниками, а так, чтобы о Беларуси говорили и заявляли, что это страна не хуже, чем самая богатая. Имидж страны – это очень важно. Решили быть независимой, суверенной – надо понимать, что это недешево обходится. И если получается с прибылью, на это всегда надо идти.