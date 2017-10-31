Президент Беларуси посетил мемориал памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» в ОАЭ
Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. 31 октября глава государства отдал дань уважения военнослужащим и жителям ОАЭ, которые погибли во имя Объединенного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мемориал памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» с арабского языка дословно переводится как «Оазис достоинства». Церемония прошла по всем кананом восточного протокола.
Президента при посещении памятника сопровождал директор службы по делам семей мучеников Администрации наследного принца Абу-Даби шейх Тахнун бен Мухаммед аль-Нахайян.
Глава белорусского государства сделал запись в книге почетных гостей.
Национальный символ мужества – это 31 массивная плита.
Все они опираются друг на друга и напоминают о единстве нации, взаимовыручке и солидарности.
Этими же качествами отличаются и двухсторонние связи Беларуси и Эмиратов. К слову, неделю назад Беларусь и ОАЭ перешагнули четвертьвековой рубеж с момента установления дипотношений. Новый торгово-экономический импульс взаимодействия придали регулярные визиты Александра Лукашенко в эту страну. В 2016 году партнеры договорились о совместной работе и обмене опытом в сфере высоких технологий и устойчивого развития. Еще одно направление сотрудничества – здравоохранение, в частности трансплантология.
Кроме того, сегодня нас связывают перспективные экономические отношения.
Товарооборот между странами пока невысок, но относительно процентного соотношения выглядит обнадеживающе. Особенно белорусский экспорт: + 17 % за 2016 год. Растут и прямые инвестиции из ОАЭ в белорусскую экономику. Так, за шесть месяцев 2017 их объем составил более 11 миллионов долларов. Напоминаем, рабочий визит Президента в Арабскую республику продолжается. В программе запланированы встречи с бизнес-сообществом и руководством страны.