Президент Беларуси посетил мемориал памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» в ОАЭ

Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. 31 октября глава государства отдал дань уважения военнослужащим и жителям ОАЭ, которые погибли во имя Объединенного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» с арабского языка дословно переводится как «Оазис достоинства». Церемония прошла по всем кананом восточного протокола.

Президента при посещении памятника сопровождал директор службы по делам семей мучеников Администрации наследного принца Абу-Даби шейх Тахнун бен Мухаммед аль-Нахайян. Глава белорусского государства сделал запись в книге почетных гостей.

Национальный символ мужества – это 31 массивная плита. Все они опираются друг на друга и напоминают о единстве нации, взаимовыручке и солидарности.

Этими же качествами отличаются и двухсторонние связи Беларуси и Эмиратов. К слову, неделю назад Беларусь и ОАЭ перешагнули четвертьвековой рубеж с момента установления дипотношений. Новый торгово-экономический импульс взаимодействия придали регулярные визиты Александра Лукашенко в эту страну. В 2016 году партнеры договорились о совместной работе и обмене опытом в сфере высоких технологий и устойчивого развития. Еще одно направление сотрудничества – здравоохранение, в частности трансплантология.