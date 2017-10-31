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Президент Беларуси посетил мемориал памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» в ОАЭ

31 октября 2017 18:25
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Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. 31 октября глава государства отдал дань уважения военнослужащим и жителям ОАЭ, которые погибли во имя Объединенного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси посетил мемориал памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» в ОАЭ-1

Мемориал памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» с арабского языка дословно переводится как «Оазис достоинства». Церемония прошла по всем кананом восточного протокола.

Президент Беларуси посетил мемориал памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» в ОАЭ-4

Президента при посещении памятника сопровождал директор службы по делам семей мучеников Администрации наследного принца Абу-Даби шейх Тахнун бен Мухаммед аль-Нахайян.

Глава белорусского государства сделал запись в книге почетных гостей.

Президент Беларуси посетил мемориал памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» в ОАЭ-7

Национальный символ мужества – это 31 массивная плита.

Все они опираются друг на друга и напоминают о единстве нации, взаимовыручке и солидарности.

Президент Беларуси посетил мемориал памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» в ОАЭ-10

Этими же качествами отличаются и двухсторонние связи Беларуси и Эмиратов. К слову, неделю назад Беларусь и ОАЭ перешагнули четвертьвековой рубеж с момента установления дипотношений. Новый торгово-экономический импульс взаимодействия придали регулярные визиты Александра Лукашенко в эту страну. В 2016 году партнеры договорились о совместной работе и обмене опытом в сфере высоких технологий и устойчивого развития. Еще одно направление сотрудничества – здравоохранение, в частности трансплантология.

Президент Беларуси посетил мемориал памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» в ОАЭ-13

Кроме того, сегодня нас связывают перспективные экономические отношения.

Товарооборот между странами пока невысок, но относительно процентного соотношения выглядит обнадеживающе. Особенно белорусский экспорт: + 17 % за 2016 год. Растут и прямые инвестиции из ОАЭ в белорусскую экономику. Так, за шесть месяцев 2017 их объем составил более 11 миллионов долларов. Напоминаем, рабочий визит Президента в Арабскую республику продолжается. В программе запланированы встречи с бизнес-сообществом и руководством страны.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-ОАЭ

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