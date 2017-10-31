Губернатор штата Хартум: для нас Беларусь – надежный сотрудник и друг
Новости Беларуси. Беларусь готова помочь Судану в проектировании водоочистных сооружений. Речь о питьевой воде и переработке отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни с визитом в Беларуси находится делегация из этой африканской страны. А точнее из города Хартум. Это столица и один из центральных торговых центров Судана.
Как подчеркнули наши суданские партнеры, сегодня особенно остро перед страной стоит проблема переработки отходов и строительства хороших водоочистных систем.
Абдельрахим Мохамед Хуссейн, губернатор штата Хартум Республики Судан:
У нас хорошие отношения с Беларусью. Александр Лукашенко был в Судане в начале года. Этот визит дал большой толчок для сотрудничества. У белорусского Президента была также возможность пообщаться с нашим парламентом. Речь белорусского Президента была очень яркой. Для нас Беларусь – надежный сотрудник и друг. Мы хотим, чтобы вы помогли в строительстве инфраструктуры города Хартума. У вас большой опыт. Реконструкция дорог, строительство мостов – все это для нас очень интересно.
Напомним, курс на сближение Беларусь и Судан взяли еще в январе. В начале года Александр Лукашенко впервые посетил это африканское государство. Сегодня главная задача – развивать экономическое сотрудничество. Кроме торговли, обе стороны готовы к созданию совместных предприятий. Точки соприкосновения есть и в сельском хозяйстве. В Судане это одна из самых доходных отраслей, составляет треть ВВП страны. В январе даже поступило предложение создать демонстрационное хозяйство. Это совокупность молочно-товарных ферм и тепличных комплексов. Белорусы также готовы помочь и с подготовкой кадров.