Губернатор штата Хартум: для нас Беларусь – надежный сотрудник и друг

Новости Беларуси. Беларусь готова помочь Судану в проектировании водоочистных сооружений. Речь о питьевой воде и переработке отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни с визитом в Беларуси находится делегация из этой африканской страны. А точнее из города Хартум. Это столица и один из центральных торговых центров Судана.

Как подчеркнули наши суданские партнеры, сегодня особенно остро перед страной стоит проблема переработки отходов и строительства хороших водоочистных систем.