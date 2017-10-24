К 25-летию установления дипломатических отношений: Дни культуры ОАЭ проходят в Беларуси

Новости Беларуси. От национальных костюмов до восточных подворий. Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов торжественно открылись в Беларуси. Площадкой для показа культурных ценностей стала Художественная галерея Михаила Савицкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркие краски на полотнах арабских художников, изящные тонкости каллиграфии и народное ремесло – от драгоценностей до знаменитых восточных специй – помогут почувствовать колорит этого народа.

Халифа Хамисс:

Мы приехали к Вам показать нашу историю, наши традиции, какими Эмираты были раньше. Вот я сейчас делаю приспособления для ловли рыбы, на это нужен целый день. До того как приехать к вам, я ничего не знал о Беларуси. Только слышал, что есть такая страна. Вот приехали познакомиться. У вас очень красиво, мне нравится.

В рамках культурных дней – обширная программа. Так, в Минске еще пройдет концерт классической и народной музыки мастеров искусств Объединенных Арабских Эмиратов при участии Государственного камерного оркестра Беларуси. Удивлять публику артисты будут не только в столице, но и в Могилеве.