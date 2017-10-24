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К 25-летию установления дипломатических отношений: Дни культуры ОАЭ проходят в Беларуси

24 октября 2017 07:44
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Новости Беларуси. От национальных костюмов до восточных подворий. Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов торжественно открылись в Беларуси. Площадкой для показа культурных ценностей стала Художественная галерея Михаила Савицкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркие краски на полотнах арабских художников, изящные тонкости каллиграфии и народное ремесло – от драгоценностей до знаменитых восточных специй – помогут почувствовать колорит этого народа.

К 25-летию установления дипломатических отношений: Дни культуры ОАЭ проходят в Беларуси-1

Халифа Хамисс:
Мы приехали к Вам показать нашу историю, наши традиции, какими Эмираты были раньше. Вот я сейчас делаю приспособления для ловли рыбы, на это нужен целый день. До того как приехать к вам, я ничего не знал о Беларуси. Только слышал, что есть такая страна. Вот приехали познакомиться. У вас очень красиво, мне нравится.

В рамках культурных дней – обширная программа. Так, в Минске еще пройдет концерт классической и народной музыки мастеров искусств Объединенных Арабских Эмиратов при участии Государственного камерного оркестра Беларуси. Удивлять публику артисты будут не только в столице, но и в Могилеве.

К 25-летию установления дипломатических отношений: Дни культуры ОАЭ проходят в Беларуси-4

Валид Рашид аль-Заби, директор управления наследия и искусств Министерства культуры и развитий ОАЭ:
Дни нашей культуры в вашей стране приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений. Для нас это очень важное мероприятие. Надеемся, что в следующем году дни уже белорусской культуры пройдут у нас в стране.

В Беларуси Дни культуры Объединённых Арабских Эмиратов проходят впервые. Страны связывают тесные дружеские отношения во многих сферах. Жемчужина Персидского залива - давний партнер нашей страны.

# Культура # Беларусь-ОАЭ

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