Александр Лукашенко посещает с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты

Новости Беларуси. Президент Беларуси с рабочим визитом посещает Объединенные Арабские Эмираты. Во время поездки запланированы переговоры с руководством ОАЭ, на которых обсудят состояние белорусско-эмиратского взаимодействия, реализацию прежних договоренностей и перспективные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе визита также ряд встреч с представителями власти и бизнес-кругов страны.

Отметим, за январь-август 2017 года экспорт Беларуси в ОАЭ превысил 44 миллиона долларов. Только за 6 месяцев 2017 года сумма прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составила более 11 миллионов долларов. Уже сегодня стороны подписали кредитное соглашение между Банком развития Республики Беларусь и Фондом развития предпринимательства имени Халифы. Согласно документу, фонд предоставит банку около 25 миллионов долларов, которые будут направлены на развитие частной инициативы, инновации, региональные проекты и создание в Республике Беларусь новых рабочих мест.

Кроме того, учитывая дружеский характер взаимоотношений, со стороны руководства Объединенных Арабских Эмиратов получено приглашение в адрес Александра Лукашенко традиционно погостить несколько дней в ОАЭ.