Президент vs парламент: кто одержит победу в политическом конфликте в Молдове

Наглядная демонстрация нынешней ситуации в стране. Улица в центре Кишинева. Киоск с напитками на вынос. Хозяин однозначно за действующий парламент, который собственно в тандеме с правительством последнее время и определяют нынешний проевропейский курс.

Житель Кишинева:

Сегодня все равно намного лучше, чем было раньше. Видно, как люди живут. Если выбирать между европейским направлением и Россией, то Европа.

На расстоянии нескольких метров на той же улице. Молдаванка продает фрукты. Ее симпатии на стороне президента. А значит, интеграции с Россией и ЕАЭС.

Житель Кишинева:

Мы поддерживаем только президента. Он избран народом, и должны считаться с ним. Парламент – сборище, которое ходит туда-сюда.

Молдова – республика парламентская, но с особенностями национального политического уклада.

Екатерина Жилянина, корреспондент:

Вот он, парламент – рулевой механизм политической жизни Молдовы. 101 депутат. Большинством определяют направление, по которому идти стране. Сегодня часть общества усомнилась, четко ли определили фарватер стоящие у штурвала. Напротив – президентура, бывший офис президента. Здание пустует, оно пострадало в ходе былых политических волнений. И сегодня ждет реконструкции, словно своего часа вернуться в активную политическую жизнь.

Фабула нынешнего конфликта очень проста. Парламент выбирает кандидатуру на пост министра обороны. Евгений Стурза – 32-х летний финансист. Ему рекомендуют активно сотрудничать с НАТО. Но вот незадача – президент кандидатуру не одобряет. Дважды предлагают, и, разумеется, дважды отказ. По мнению Додона, таким ведомством руководить должен человек военный. Да и взгляды не те у молодого финансиста. Додон называет своих претендентов, но парламент их всерьез не воспринимает. В общем, эту необычную ситуацию, когда Конституционный суд дал полномочия парламенту назначить-таки министра в обход президенту, восприняли в Молдове по-разному. Социалистическая партия, например, вчера сделала заявление. С этого дня начнется сбор подписей в пользу перехода к президентской республике.

Зинаида Гречаный, председатель Партии социалистов Республики Молдова:

Власть побоялась идти к народу через консультативный референдум, мы проведем свой политический референдум.

Стоит признать, что штиль в политической жизни Молдовы – дело не частое. Во-первых, парламент избирается раз в четыре года. То есть вновь сформированное большинство каждый срок может развернуть государство на 180 градусов. А во вторых, с четкой вертикалью власти и ее функциями здесь до конца так и не определились. То президента избирал народ, то депутаты. В последнюю избирательную кампанию вновь вернулись к прямому голосованию.

Владимир Цуркан, депутат парламента Республики Молдова:

У вас, я думаю, та самая система управления государством, которая была бы более приемлема для Молдовы. Когда народ знает: есть лидер, правительство, в котором он играет активную роль, парламент, который его поддерживает.

Прежде всего, экономика. Соглашение с ЕС, зона свободной торговли. Рынок- то открыт. Но переполнен.

Владимир Цуркан:

Этот рынок не нуждается в молдавских товарах. Давайте будем откровенны. Сливы. 265 кг слив отправлено в ЕС, а привезли в два-три раза больше из Европы.

И действительно. Молдова сегодня страна не промышленная. Если не рассуждать на тему выезжающих на заработки за границу, то локомотив экономики здесь – вино, овощи, фрукты. Причем для освоения рынков пришлось серьезно поработать над качеством. Оппоненты вторят: экспорт уже переориентировался. Из России на Запад. И даже в Китай. Там тоже оценили вкус молдавского вина.

Дмитрий Дьяков, депутат парламента Республики Молдова:

У нас по основным категориям служащих государственных, учителей, врачей, педагогов произошел рост заработной платы.

Кофеджю – человек, который варит кофе. Александр за приготовлением напитка по особому старинному рецепту рассуждает о политике.

Александр Стукалов, предприниматель:

Сегодня я вам сделаю кофе по-бессарабски, как пили кофе бессарабские бояре 200 лет назад.

Развиваться тяжело. Никаких особых льгот и послаблений для малого и среднего бизнеса здесь нет. А с проблемами сталкиваться приходится. Да и чашечку кофе выпить чаще заходят люди тогда, когда достаток позволяет.

Александр Стукалов:

Идеальный вариант – нейтралитет, когда страна торгует и с этими, и с теми, как мостик между ЕС и союзом, в идеале я бы хотел видеть нашу страну. Нынешние реалии показывают, что не всем так хочется, как видится.

Частный бизнес в том числе сетует на коррупцию. Это бич во многих государствах. Молдова – не исключение. Причем масштабы одного из таких скандалов мировую общественность впечатлили. Так уж вышло – и это факт. из песни слов не выкинешь – некоторое время назад из казны пропал миллиард евро. При том, что ВВП страны не доходит и до 7. Виновных вроде как нашли. А вот деньги – нет. И коррупции борьбу объявили, только далеко не все в Молдове верят в успех. Репутацию власти, как говорится, те события подмочили.

Жители Кишинева:

Я поддерживаю президента, потому что он не стесняется говорить против парламента.

Россия ближе духовно, душевно. Мы сейчас сближаемся с Европой, много плюсов. Я считаю, что нужно брать положительное везде.

Сесть и договориться пока не получается. Политическая элита расколота надвое: правящее большинство и оппозиция.

Богдан Цыдря, политолог:

Во всех странах олигархи хотят парламентскую республику. Парламент – это коллективное принятие решений, значит, коллективная безответственность. В тех странах, где сильная президентская власть – Казахстан, Россия, Беларусь, Китай… Под предводительством Си Цзиньпина более миллиона человек были арестованы – это коррупционеры. О какой евроинтеграции, о какой евродемократии может идти речь, когда закрыты около 200-300 школ за 7 лет, закрываются больницы и это госпрограмма по закрытию больниц.

Полномочия действующего парламента истекают в следующем году. Конечно, Молдова может провести выборы досрочно. Или организовать референдум. Но аналитики в большинстве своем склоняются к мысли, что развязкой сложившейся конфронтации станет именно грядущая избирательная кампания. Но за кого проголосует на сей раз молдавский избиратель?

Виталий Андриевский, директор Института эффективной политики:

Мы находимся в Европе, и наша главная задача – внедрить в Молдове европейские ценности. Это больше свободы бизнесу, чтобы никто не мог кошмарить бизнес.

Андрей Попов, директор аналитического центра:

В обществе разочарование в европейской идее присутствует. И ситуация ухудшается тем, что с 2013 года Россия ввела эмбарго на импорт молдавского вина и продуктов питания, фруктов и овощей. Но и продолжение нынешней ситуации, когда люди не видят легитимности власти, тоже неприемлемо.

Одержать победу на парламентских выборах в 2018-м – самый простой путь для любой из сторон. Сформировать большинство. А затем уже поступательно идти по избранной политической линии. Главное на сегодня – оба политических лагеря убеждены, решение конфликта должно быть исключительно мирным. А сторонним же наблюдателям остается ждать, какой выбор все-таки сделают молдаване. И каким будет следующий шаг в этом уникальном опыте государственного становления.