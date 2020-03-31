Президент Беларуси обсудил с Натальей Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Как сообщает БЕЛТА, в центре внимания были темы подготовки к предстоящим президентским выборам, ситуация в экономике и меры по противодействию распространению вирусных инфекций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы – год президентских выборов. Самая большая проблема – это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать.

Что касается ситуации в экономике, Президент констатировал, что в Беларуси стараются сделать так, чтобы предприятия работали, люди получали зарплату.

Александр Лукашенко:

Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно.

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При этом глава государства подчеркнул, что не надо сбрасывать со счетов и тему вирусных болезней.

Александр Лукашенко:

Тем более, мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз.

Президент Беларуси добавил, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи.