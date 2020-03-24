Борьба с коронавирусом и подготовка к новым проектам. Перспективы сотрудничества обсудили Александр Лукашенко и посол КНР
Новости Беларуси. Беларусь и Китай плечом к плечу борются с коронавирусом и готовятся к реализации новых совместных проектов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. 24 марта Александр Лукашенко во Дворце Независимости принял посла КНР Цуй Цимина.
Замедление мировых экономик никак не скажется на двустороннем сотрудничестве, уверены в обеих странах. По крайней мере, партнеры намерены активно развивать отношения во всех сферах.
Китай в очередной раз поблагодарил нашу страну за гуманитарную помощь, полученную во время эпидемии. И, в свою очередь, подтвердил готовность поделиться опытом и наработками в борьбе с опасным вирусом.
Екатерина Жилянина с подробностями.
С послом Китая Цуй Цимином Александру Лукашенко всегда есть что обсудить. Связь между странами настолько прочная, что и текущих проектов хватает, и новые на подходе. Одна из ведущих экономик мира инвестирует в Беларусь. По итогам 2019 года 170 миллионов долларов. А еще доступные кредиты и безвозмездная техническая помощь правительству. Повышает статус и свою привлекательность наш общий индустриальный парк. На март 2020 года в нем 58 резидентов.
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В новом портфеле совместных проектов Беларуси и КНР – две крупных строительных площадки. Китай поможет нам возвести футбольный стадион по мировым стандартам и бассейн. В общем, вызванное эпидемиологической ситуацией в мире затишье партнеры намерены компенсировать дальнейшей экономической активностью.
Александр Лукашенко: никакие коронавирусы не помешают нам развивать отношения с Китаем
В основе политических связей Беларуси и Китая лежит дружба лидеров. Пользуясь личной встречей Президента с дипломатом, Си Цзиньпин и Александр Лукашенко обменялись теплыми приветствиями. Сейчас как раз прорабатывается возможность визита председателя КНР в Минск.
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Беларусь стала одной из первых стран, отправивших медицинскую помощь Китаю в разгар эпидемии. Ситуация в стране была крайне сложной. Председатель лично держал ее на контроле, принимал все важнейшие решения.
Усилия понадобились экстраординарные. Помощь Беларуси пришлась очень кстати. И сегодня за нее в очередной раз Китай поблагодарил страну и лично Александра Лукашенко. В ответ специалисты КНР готовы делиться своим опытом.
Александр Лукашенко на встрече с послом КНР обсудил борьбу с коронавирусом. Главные тезисы беседы
В Поднебесной заболеваемость идет на спад. Из больниц после выздоровления выписаны уже более 73 тысяч пациентов. В Беларуси ситуация остается стабильной. Поводов паниковать нет, но и недооценивать коронавирус никто не собирается. Так что усилия по борьбе с распространением продолжают прилагать максимальные. Но помимо помощи заболевшим, выявления возможных случаев, нужна еще забота о тех, кто находится в зоне риска.
Цуй Цимин: Сложное испытание, которое выпало на долю всего мира, укрепило дружбу между Беларусью и Китаем
Китайская экономика пережила не лучшие времена. Но потенциал для восстановления есть: большой внутренний спрос и сильная промышленная база. Так что цели социально-экономического развития на год еще достижимы, уверены в Китае. А значит, будет активизироваться и сотрудничество с нашей страной.