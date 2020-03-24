Борьба с коронавирусом и подготовка к новым проектам. Перспективы сотрудничества обсудили Александр Лукашенко и посол КНР

Новости Беларуси. Беларусь и Китай плечом к плечу борются с коронавирусом и готовятся к реализации новых совместных проектов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. 24 марта Александр Лукашенко во Дворце Независимости принял посла КНР Цуй Цимина. Замедление мировых экономик никак не скажется на двустороннем сотрудничестве, уверены в обеих странах. По крайней мере, партнеры намерены активно развивать отношения во всех сферах.

Китай в очередной раз поблагодарил нашу страну за гуманитарную помощь, полученную во время эпидемии. И, в свою очередь, подтвердил готовность поделиться опытом и наработками в борьбе с опасным вирусом. Екатерина Жилянина с подробностями. С послом Китая Цуй Цимином Александру Лукашенко всегда есть что обсудить. Связь между странами настолько прочная, что и текущих проектов хватает, и новые на подходе. Одна из ведущих экономик мира инвестирует в Беларусь. По итогам 2019 года 170 миллионов долларов. А еще доступные кредиты и безвозмездная техническая помощь правительству. Повышает статус и свою привлекательность наш общий индустриальный парк. На март 2020 года в нем 58 резидентов. Наталья Эйсмонт: «Нынешняя ситуация показывает нам, что в Беларуси не развалена система здравоохранения»

В новом портфеле совместных проектов Беларуси и КНР – две крупных строительных площадки. Китай поможет нам возвести футбольный стадион по мировым стандартам и бассейн. В общем, вызванное эпидемиологической ситуацией в мире затишье партнеры намерены компенсировать дальнейшей экономической активностью. Александр Лукашенко: никакие коронавирусы не помешают нам развивать отношения с Китаем

В основе политических связей Беларуси и Китая лежит дружба лидеров. Пользуясь личной встречей Президента с дипломатом, Си Цзиньпин и Александр Лукашенко обменялись теплыми приветствиями. Сейчас как раз прорабатывается возможность визита председателя КНР в Минск. Александр Лукашенко о коронавирусе: «Выдержим до православной Пасхи – значит, жить будем» Беларусь стала одной из первых стран, отправивших медицинскую помощь Китаю в разгар эпидемии. Ситуация в стране была крайне сложной. Председатель лично держал ее на контроле, принимал все важнейшие решения.

Усилия понадобились экстраординарные. Помощь Беларуси пришлась очень кстати. И сегодня за нее в очередной раз Китай поблагодарил страну и лично Александра Лукашенко. В ответ специалисты КНР готовы делиться своим опытом. Александр Лукашенко на встрече с послом КНР обсудил борьбу с коронавирусом. Главные тезисы беседы