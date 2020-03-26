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Доступность лекарств в аптеках, законы о рекламе и общепите. 64 вопроса рассмотрят на сессии белорусские депутаты

26 марта 2020 10:52
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Новости Беларуси. Доступность лекарств в аптеках, снижение очередей в поликлиниках, законы о рекламе и общепите. Вот лишь малая часть проектов, которые будут вынесены на рассмотрение депутатов Палаты представителей на второй сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она начнет свою работу 2 апреля.  

Доступность лекарств в аптеках, законы о рекламе и общепите. 64 вопроса рассмотрят на сессии белорусские депутаты -1

Всего рассмотрят 64 вопроса, 36 из них уже в повестке, то есть работа над ними завершена. Остальные вопросы еще дорабатываются в комиссиях.

Парламентарии подчеркивают: особое внимание законопроектам, которые интересуют общество и бизнес.

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Доступность лекарств в аптеках, законы о рекламе и общепите. 64 вопроса рассмотрят на сессии белорусские депутаты -4

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания:   
Першым у павестцы дня стаіць пытанне ўнясення змяненняў у закон аб дзяржаўных сімвалах, які падрыхтаваны нашай камісіяй. Таксама шэраг іншых законаў у першым і другім чытанні: закон аб Чырвоным Крыжы, аб ветэрынарнай справе, ну і шэраг іншых законаў, якія падрыхтаваны.  

В ближайшее время депутаты приступят к работе над проектом бюджета на 2021 год и изменениями в налоговом законодательстве.

Сейчас в Палате представителей изучают предложения и инициативы. Это экспертные оценки, мнения представителей общественных объединений и бизнеса, а также пожелания граждан.     

Доступность лекарств в аптеках, законы о рекламе и общепите. 64 вопроса рассмотрят на сессии белорусские депутаты -7

Доступность лекарств в аптеках, законы о рекламе и общепите. 64 вопроса рассмотрят на сессии белорусские депутаты -9

Доступность лекарств в аптеках, законы о рекламе и общепите. 64 вопроса рассмотрят на сессии белорусские депутаты -11

# Закон # Андрей Савиных # Валентин Семеняко # Фотофакт

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