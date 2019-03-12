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Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту: в чём суть документа

12 марта 2019 10:36
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Новости Беларуси. Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту 12 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению главы государства над документом работали самые компетентные специалисты страны, ученые, представители СМИ, депутаты.

Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту: в чём суть документа-1

Проект разрабатывался исходя из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире. При составлении Концепции учитывался в том числе зарубежный опыт. Это уникальный документ, который обеспечивает комплексной подход к проблеме информационной безопасности в нашей стране и учитывает современные вызовы и угрозы в этой сфере. Среди них специалисты называют манипулирование массовым сознанием, дискредитацию идеалов и ценностей.

Создание такого документа поможет противостоять негативным тенденциям и поддерживать уровень информационной безопасности в нашей стране.

Александр Лукашенко: «Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности»

Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту: в чём суть документа-4

Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту: в чём суть документа-6

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Фотофакт

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