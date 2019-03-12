Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту: в чём суть документа

Новости Беларуси. Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту 12 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению главы государства над документом работали самые компетентные специалисты страны, ученые, представители СМИ, депутаты.
Проект разрабатывался исходя из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире. При составлении Концепции учитывался в том числе зарубежный опыт. Это уникальный документ, который обеспечивает комплексной подход к проблеме информационной безопасности в нашей стране и учитывает современные вызовы и угрозы в этой сфере. Среди них специалисты называют манипулирование массовым сознанием, дискредитацию идеалов и ценностей.
Создание такого документа поможет противостоять негативным тенденциям и поддерживать уровень информационной безопасности в нашей стране.
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