Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту: в чём суть документа

Проект разрабатывался исходя из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире. При составлении Концепции учитывался в том числе зарубежный опыт. Это уникальный документ, который обеспечивает комплексной подход к проблеме информационной безопасности в нашей стране и учитывает современные вызовы и угрозы в этой сфере. Среди них специалисты называют манипулирование массовым сознанием, дискредитацию идеалов и ценностей.

Создание такого документа поможет противостоять негативным тенденциям и поддерживать уровень информационной безопасности в нашей стране.