«Чтобы стать хорошим управленцем, надо пройти хорошую жизненную школу». О государственном и личном – интервью с Натальей Кочановой

Новости Беларуси. О личном и государственном, праздниках и кадровой политике, роли женщины на работе и дома. Эксклюзив «Недели» – большое интервью с главой Администрации Президента Натальей Кочановой. Юлия Огнева, СТВ:

Наталья Ивановна, встречаемся в предпраздничный день. Как и чем поздравляют женщин в Администрации Президента и лично главу Администрации, может быть, есть традиции как на работе, так и дома?

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Если говорить про работу, то традиционно мы в этот день поздравляем коллектив, наших женщин с прекрасным весенним праздником. Это традиция, которую нарушать нельзя ни в коем случае, я думаю. Такие поздравления проходят практически во всех коллективах нашей страны. Если говорить о том, как меня поздравляют дома, то традиционно, как и всех женщин. Поздравляют, говорят добрые слова и желают успехов, благополучия, а самое главное – здоровья. Юлия Огнева:

Цветов ждете, подарков? Наталья Кочанова:

Как правило, не жду, но они всегда есть. Это правда. И цветы, и подарки. Сказать, что с годами тебе не хочется слышать добрых слов или не получать подарков, цветов, это было бы неправда. Каждая женщина, конечно, хочет услышать и хорошие слова, и получить какие-то небольшие подарочки, и цветы. Но для меня это уже, может, не самое главное. А самое главное – чтобы слова, которые прозвучат, были искренними. «Это не мой стиль одежды – платье в пол. Хотя танцевать я хотела всегда» Юлия Огнева:

Во время «Большого разговора» глава государства рассказал о том, что хотел бы возобновить традицию проведения балов. Этот рассказ разобрали на цитаты. И одна из них касалась того, что деловую женщину очень непросто уговорить снять брючный костюм и надеть платье в пол. Скажите, как часто Вам удается выходить в свет?

Наталья Кочанова:

Крайне редко. Это абсолютная правда – то, что сказал Александр Григорьевич. Для меня это было вначале серьезным испытанием, потому что это не мой стиль одежды – платье в пол. Хотя танцевать я хотела всегда. Это даже была моя мечта, которую я хочу реализовать еще в перспективе. Поэтому великолепная традиция, для меня это было просто какое-то великолепие, чудо. Очень было страшно вначале на самом деле, это правда. Потому что неуютно чувствуешь себя в другой форме, другой одежде... Юлия Огнева:

...амплуа, можно сказать? Наталья Кочанова:

В другом амплуа, да. На самом деле, пожалуй, это самое яркое и запоминающееся событие в моей жизни, мне показалось в тот момент. «Президент сказал – значит мы должны четко понимать, что это такой сигнал к исполнению» Юлия Огнева:

Возвращаясь к «Большому разговору», теперь о серьезной теме. Были даны поручения, в том числе Администрации Президента. Прошло уже чуть больше недели. Можно ли уже говорить о каких-то итогах? В частности, то, что разошлось в СМИ – Ярослав Романчук написал о том, что ему предложены четыре убыточных колхоза, и состоялась встреча с бизнесменом Сергеем Тарасюком, у которого вопросы к местным властям. Может быть, прокомментируете эти встречи?

Наталья Кочанова:

Прежде всего, я хотела бы сказать о том, что одна из основных функций Администрации Президента – контроль за выполнением поручений главы государства. Поэтому мы сразу приступили, не дожидаясь никаких протоколов и еще каких-то поручений – Президент сказал – значит мы должны четко понимать, что это такой сигнал к исполнению. Что касается тех вопросов, о которых сказали вы, то действительно мы уже встретились в Администрации, переговорили по этим поручениям, которые были даны. Мы будем разбираться, потому что в каждом вопросе спешить не надо. Надо внимательно изучить ту ситуацию, которая складывалась в то время, почему были приняты такие решения. Ведь там действительно есть вопросы у бизнесмена к местным органам власти. Но мы услышали одну сторону, нужно услышать и другую. Сейчас дано поручение, мы разбираемся по всем этим вопросам. Поднимаем документы для того, чтобы это была истинная правда и так, как должно быть. «Для того, чтобы стать хорошим управленцем, надо пройти хорошую жизненную школу» Юлия Огнева:

Обновление кадрового состава идет постоянно, но после октября 2018 года, как может быть мне показалось, несколько более интенсивно, чем прежде. Также заметна тенденция на омоложение. Новый руководитель редко когда старше 45 лет. Еще из того, что я заметила, – это так называемое выращивание кадров, то есть из начальника управления – в замминистра, из первых замминистра – в министры. Это только то, что на поверхности и видно нам, как обывателям. Какими критериями руководствуетесь вы, когда принимаете решения по предлагаемым главе государства кандидатурам? Наталья Кочанова:

Кадровая политика и вообще кадровые вопросы – они действительно самые серьезные и, по-моему, основополагающие, потому что, конечно, человеческий фактор – это очень важно в любых вопросах любой отрасли, в любой сфере.

Для того, чтобы выстраивать правильно работу по этим вопросам, ведь у нас принят ряд законодательных, нормативных актов, в соответствии с которыми мы проводим эту работу, но ее нужно совершенствовать, потому что идет жизнь, всё меняется. Конечно, и эта работа должна совершенствоваться. У нас есть Академия управления при Президенте, где сегодня пересмотрены программы. Кроме того, у нас есть кадровые резервы, которые сформированы, и кадровый реестр главы государства прежде всего, в котором постоянно идет обновление. Мы смотрим, подбираем кадры. Кроме того, у нас есть еще и специальный резерв. Это те молодые люди, которые уже избрали для себя такую стезю – государственную службу. Их более 70 человек. И из этой группы у нас есть те, которые назначены на достаточно высокие должности в нашей стране. Конечно, прежде всего при подборе кадров, которые включаются в кадровый реестр главы государства, вообще в кадровые реестры на достаточно высокие должности, нужно смотреть на человеческие качества. Прежде всего, это люди – так говорит Президент нашей страны – справедливое отношение к ним, а значит, в подборе кадров должна быть очень четкая и выстроенная работа. Вот Вы сказали – с октября 2018 года, а я буквально вчера встречалась в Академии управления при Президенте, приехала группа председателя райгорисполкома, в которой были назначены в 2018-2019 годах на столь высокие должности. И вот их было 32 человека, плюс еще у нас пять руководителей Брестской области. Вот 37 человек, которые за последнее время возглавили регионы нашей страны. Конечно, в основном это молодые люди.

Юлия Огнева:

Тенденции будут продолжены? Наталья Кочанова:

Однозначно, по-другому нельзя. И ротация кадров, и смена места занимаемой должности – это правильно. Для того, чтобы эффективно работать на достаточно высокой должности, надо пройти всё. Чтобы стать хорошим генералом, надо начинать с рядового солдата. Так и в госслужбе. Для того, чтобы стать хорошим управленцем, надо пройти хорошую жизненную школу. «Женщины активно наступают на те позиции, которые еще недавно принадлежали только мужчинам» Юлия Огнева:

Белстат опубликовал интересный рейтинг – даже не рейтинг, а список сфер деятельности, в которых заняты преимущественно женщины. Никаких удивлений там нет. Это, в основном, здравоохранение, социальные услуги, образование, финансы. Но в топ-10 попало также госуправление, где доля женщин – более 55 %. О последней цифре – она такая, потому что женщин в принципе больше или потому что женщинам стали доверять больше? Наталья Кочанова:

Прежде всего, действительно женщин в нашей стране больше, это статистика. Ведь государственные служащие – это те люди, которые трудятся в налоговой инспекции, в исполкомах, в райгорисполкомах, начальники отделов, управлений. И действительно, там очень много женщин, потому что они более скрупулезно относятся к поручениям, они исполнительны. Я не сомневаюсь в статистике, которая приведена.

Юлия Огнева:

Я тоже не сомневаюсь, но хочу заметить, что практически год веду программу «Неделя», и у меня иногда одно, иногда два интервью в программе. И чаще всего, руководители – это мужчины. Как думаете, такая тенденция будет меняться? Наталья Кочанова:

Я думаю, да. Это естественный процесс. Но я думаю будет еще и потому, что женщины сегодня более активны, женщина уже не хочет сидеть дома и просто заниматься хозяйственными делами. Женщина хочет работать и работать там, где ей нравится. Посмотрите, в Гомельской области у нас уже четыре женщины работают руководителями районов. И это замечательно. А сколько у нас женщин занимается наукой, а сколько в Вооруженных Силах, в силовых структурах работает женщин, поэтому я скажу, что женщины активно наступают на те позиции, которые еще недавно принадлежали только мужчинам. Это по праву так. Юлия Огнева:

Наталья Ивановна, позвольте поздравить Вас с праздником от всего телеканала СТВ и от всех наших зрителей. Пусть в Вашей жизни исполняются все мечты и желания, пусть работать Вам будет в удовольствие, ну и, конечно, в семье пусть будет полная чаша. Спасибо Вам большое за интервью!