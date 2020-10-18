Netflix снимет фильм об уличных протестах в Беларуси?

Новости Беларуси. Красивая картинка, команда «мотор» и слаженные действия всех актеров – от главных героев до массовки. По уличным протестам в Беларуси снимут документальный фильм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А может быть, и целый сериал.

Евгений Поболовец, ведущий:

Netflix заявил о таких планах. Не сам, правда, а устами Вячорки в интервью «Украинской правде». Но у нас ведь нет оснований не доверять этой информации. По словам советника бывшего кандидата в Президенты Беларуси Светланы Тихановской, британская съемочная группа снимает проект уже два месяца. Герои картины – демонстранты, Координационный совет и сама Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, Киеве и Вильнюсе.

Думаю, у авторов проекта все получится. Смотрите, в декорации вкладываться не нужно, актерам платить тоже. Что вижу, то пою, как говорится. Одно, правда, смущает – не покидает мысль: а вдруг изначально все и было задумано только ради красивой картинки и кино на выходе? Ведь у Netflix не было желания снимать фильм про протесты «желтых жилетов» во Франции, например, или про попытку захвата Рейхстага в 2020-м. А вот про белорусские события такое желание вдруг появилось.