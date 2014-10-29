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Юрий Жадобин: Оборонный потенциал Союзного государства с каждым годом усиливается

29 октября 2014 10:34
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Новости Беларуси. Оборонный потенциал Союзного государства с каждым годом усиливается. Об этом 29 октября заявил министр обороны нашей страны генерал-лейтенант Юрий Жадобин.

В Минске проходит заседание совместной Коллегии военных ведомств Беларуси и России. Стороны обсуждают создание единой системы ПВО, а также охрану воздушной границы Союзного государства.

В центре внимания – мероприятия совместной боевой подготовки в 2015 году, а также празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Союзное государство

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