Юрий Жадобин: Оборонный потенциал Союзного государства с каждым годом усиливается

Новости Беларуси. Оборонный потенциал Союзного государства с каждым годом усиливается. Об этом 29 октября заявил министр обороны нашей страны генерал-лейтенант Юрий Жадобин.

В Минске проходит заседание совместной Коллегии военных ведомств Беларуси и России. Стороны обсуждают создание единой системы ПВО, а также охрану воздушной границы Союзного государства.

В центре внимания – мероприятия совместной боевой подготовки в 2015 году, а также празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.