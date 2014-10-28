VI белорусский космический конгресс открылся в Минске

Новости Беларуси. Новая национальная космическая программа разработана в Беларуси. Об этом 28 октября говорили на открытии VI космического конгресса.

Форум собрал в Минске более 150 специалистов со всей республики и стран ближнего зарубежья. Среди участников – Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий.

Планируется, что в ближайшие годы наша страна сконцентрирует внимание на нескольких космических направлениях. Одно из них – технологии зондирования земли. Кроме того – космическая связь, навигация и подготовка соответствующих специалистов.

Также планируется запуск второго белорусского спутника. Работа над созданием аппарата уже ведется.

В эти фото Михаил вглядывается с космическим интересом. У специалиста в области лесного хозяйства благодаря ним все как на ладони. Снимки — еще и доказательство, к примеру, незаконной вырубки леса.

Михаил Ильючик, начальник отдела дистанционного зондирования и мониторинга РУП «Белгослес» министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Буреломы, ветровалы, снеголомы, ледяные дожди. Очень сложно ценить их масштабы. Для этого данное дистанционное зондирование является уникальным.

Белорусский спутник в космосе уже два года. За это время, говорят ученые, себя оправдал. Сейчас его снимки используют спасатели, экологи и работники леса. Всего 11 ведомств. В денежном эквиваленте «БелКа» сэкономила 3,5 млрд. долларов. Чтобы эффект увеличить, планируют запустить еще один.

Петр Витязь, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси:

Будем запускать новый спутник с более высоким разрешением. Это ближайшая задачу, которую мы должны решить вместе с россиянами и другими коллегами. И, конечно, с нашими космонавтами.

28 октября обсуждали и новую космическую программу. Документ сейчас на рассмотрении в Совете Министров. Это, по сути, план действий на пять лет. В рамках его белорусские ученые создадут сверхновые системы обработки снимков, которые позволят информацию с орбиты получать быстрее.

Петр Кучинский, директор Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко:

Сегодня из космоса можно прогнозировать состояние поверхности Земли. Сейчас в разработке одна из спектральных систем. Через месяц-второй будет также работать на Международной космической станции. Она прошла все испытания и готовится к запуску. Она более многофункциональная, она позволяет проводить измерения в более широком спектральном диапазоне.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А это – миниатюра обшивки космического аппарата. Конкретнее – теплоизолирующий слой. Это полностью белорусская разработка. Этот слой используется для вхождения космических аппаратов (часто с космонавтами на борту) в Земную атмосферу и может выдерживать температуру 800 тысяч градусов по цельсию и скорость 12 километров в секунду.

Такой материал – не новинка. Но с тех пор как его создали – заработал для Беларуси миллионы долларов. Ведь обшивка – треть от цены космолета. Его покупает Америка и Россия. Трехслойная прошивка использовалась, к примеру, на модуле «Фобос-грунт».

Владимир Ермаченко, руководитель отдела плазменных и аэрокосмических технологий института тепло- и массообмена Национальной академии наук Беларуси:

Сверх орбитальные входы никто кроме нас моделировать не может. Ни пять российских институтов. Им пока еще не удалось достичь.

Участники конгресса заслушали больше сотни докладов о том, как развить космическую сферу. Планируется, в ближайшие годы страна сконцентрирует внимание на нескольких космических направлениях. Основное – зондирование Земли. Обсуждали ученые и даже космонавты и перспективы развития космической связи.

Петр Климук, космонавт, дважды герой СССР:

Та аппаратура, которая делается в Беларуси, одна из самых совершенных. Я смотрю, и оптика делается в Беларуси великолепная, и великолепные камеры делаются. И сейчас спутник дистанционного зондирования. То есть Беларусь стала космической державой.

Владимир Коваленок, космонавт, дважды герой СССР:

Белорусская техника, ученые, приборы активно работали на орбите. «Интеграл» и «Беламо» — активные поставщики продукции на наши космические объекты. Так что это не новый курс, это просто продолжение хорошего плодотворного сотрудничества.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Невесомость это радиация. Все это, конечно, накладывает свой отпечаток на работу. Поэтому тяжело приходится после стыковки, допустим, станции, пока организм привыкнет к этим условиям, также тяжело возвращаться уже в нормальные условия существования на Земле. Скучаешь, например, по той опоре, которая отсутствует у тебя, по силе тяжести очень скучаешь. Хочешь прилечь на спину, а во сне это невозможно.

Свое представительство в космосе, пусть и медленно – Беларусь планирует увеличивать. После запуска второго спутника, о сроках пока говорить рано, планируется создать группировку космических аппаратов и использовать ее в интересах Союзного государства.