Президент Беларуси – Вакульчику: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю

Новости Беларуси. В Беларуси знают, откуда дуют ветры на ее землю и в стране научились с ними бороться. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 июня на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон). Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства.

«Всегда нас делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой. Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя», – добавил глава государства.