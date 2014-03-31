Президент Беларуси и Турчинов достигли понимания по всем проблемам

Новости Беларуси. Сегодня необходимо сблизить позиции Беларуси и Украины по многим вопросам. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Общение на высшем уровне состоялось в Лясковичах Гомельской области, в нескольких десятках километров от соседнего государства. В составе украинской делегации в Беларусь также приехали первый заместитель иностранных дел и губернатор Черниговской области.

По словам Президента Беларуси, существуют вопросы, которые в силу недостатка информации не находят должного понимания. В свою очередь, Александр Турчинов отметил, что страны в своих отношениях всегда приходили к решению и находили выход из любых сложных ситуаций. Он предложил обсудить на встрече не только политические вопросы, но и экономическое сотрудничество.

Алексей Мартиненок, корреспондент СТВ:

Украина занимает второе место в товарообороте и экспорте белорусской продукции. Особенно тесные экономические связи сложились у приграничных областей. Вот и встречу на высшем уровне запланировали провести в нескольких десятках километров от соседнего государства.

Переговоры с Александром Турчиновым еще накануне анонсировал Президент Беларуси. В интервью украинской программе Александр Лукашенко подчеркнул, что вести диалог с новым руководством Украины сейчас просто необходимо. В первую очередь это касается экономики.

Событие сразу привлекло большое внимание — в Беларусь приехали и украинские журналисты.

Сблизить позиции по целому ряду вопросов – задача номер один. Как сразу отметил президент Беларуси, разговор с глазу на глаз – наиболее действенный формат встречи. Из-за недостатка информации, на расстоянии не всегда удается достичь понимания. С украинской стороны тоже чувствовался оптимизм. Главный аргумент: исторически страны всегда приходили к общему решению и находили выход из любых сложных ситуаций.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я Вас приветствую сегодня на этой доброй земле. Хорошей погодой. Я думаю, и в нормальном настроении. Нам давно, видимо, надо было встретиться, чтобы обменяться мнениями о ситуации, которая складывается не только в Украине, но и вокруг нас, определиться о дальнейших наших шагах, взаимоотношениях двух государств и двух очень близких народов. Думаю, что в результате сегодняшних наших переговоров мы найдем некую общую точку зрения. Я думаю, их много, они уже обозначились за это время. И попробуем сблизить наши позиции по вопросам, которые, может быть, сегодня в силу недостатка информации не находят должного понимания. У нас есть много других проблем.

Я поднял архивные документы нашей встречи в Гомеле — тогда вы занимались экономикой вместе с нашим первым вице-премьером. С тех пор вы погружены в отношения между Беларусью и Украиной, поскольку вы были сопредседателем с Семашко нашей общей комиссии. Наверное, лучше, чем кто-либо знаете ситуацию в Беларуси и наши двусторонние отношения, поэтому если будет необходимость, мы можем вернуться к тем вопросам, которые мы когда-то решали для того, чтобы посмотреть, насколько они решены.

Александр Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины, председатель верховной рады Украины:

Возможность обсудить с вами актуальные вопросы нашего сотрудничества действительно важна. Украина и Беларусь — не просто соседи. Это братские народы, которые сотни лет жили, трудились и воевали плечом к плечу. Для нас очень важно, чтобы укреплялись отношения между нашими народами, чтобы между нашими странами не было непроходимых границ, чтобы и белорусы, и украинцы чувствовали себя в безопасности, могли надеяться на помощь и поддержку друг друга. Это очень важно, чтобы люди не смотрели на границу с опаской. Я ставлю перед собой главную цель этого визита — почувствовать и поддержку, и отношение добрососедской дружбы белорусского народа. У нас есть история отношений, я знаю, что всегда мы приходили к решению и находили выход из любых сложных ситуаций. Здесь надо обсудить не только политические вопросы, но и вопросы экономики.

Украина занимает второе место по объему товарооборота и экспорту белорусской продукции. Только в январе этого года Беларусь поставила в Украину товаров на сумму почти в 300 миллионов долларов. Особенно тесные экономические связи сложились у приграничных областей. В свою очередь наша страна – в пятерке главных торговых партнеров Украины. Наряду с Россией, Китаем, Германией и Польшей. Существует развитая товаропроводящая сеть белорусских предприятий, а также десять совместных сборочных производств, пять из которых расположены в Украине. Кроме того, в октябре 2013 подписана дорожная карта сотрудничества двух стран сроком на три года. Развивается и гуманитарная сфера. Ключевые направления - наука, культура, спорт и работа с диаспорой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между собой пообщались и члены официальных делегаций. Затронуты все аспекты сотрудничества. Найти общий язык сейчас важно как никогда. Только в январе 2014 года Беларусь экспортировала в Украину товаров на сумму почти в $300 млн. Вместе с тем, товарооборот немного снижается. Сегодняшняя встреча продолжалась более трех часов. По завершении Александр Лукашенко и Александр Турчинов сделали заявления для прессы. Президент Беларуси особо подчеркнул, что стороны нашли понимание по всем волнующим вопросам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу еще раз поблагодарить вас, всю небольшую делегация, но очень мощную, ваших коллег за то, что вы приехали к нам сегодня. Это были очень полезные переговоры. Обменялись мнениями по всем вопросам. Я очень рад итогам нашей встречи. Мы нашли понимание по всем проблемам, по всем волнующим нас вопросам. Мы можем спокойно сегодня разъехаться в Минск и Киев и быть удовлетворенными теми договоренностями, которых мы здесь достигли. Я благодарен также за ту откровенность и теплоту, которую вы смогли привнести в эту нашу встречу. Мы обсуждали проблемы транспортного коридора от Черного моря до Балтики. Мы договорились о том, что в ближайшее время в рамках существующей сегодня комиссии мы рассмотрим и, если нужно, прольготируем этот транзит. Мы говорили о закупках белорусской стороной электроэнергии в Украине. Мы все прекрасно понимаем, что в Украине огромные мощности по производству электроэнергии и мы можем покупать излишки. Мы также затронули вопрос транзита электроэнергии через Беларусь. Мы все прекрасно понимаем, что в Украине огромные мощности по производству электроэнергии и мы можем покупать излишки. Мы также затронули вопрос транзита электроэнергии через Беларусь. Мы говорили о совместных предприятиях. Мы договорились о том, что мы еще больше обратим внимания на работу совместных предприятий, созданию новых совместных предприятий белорусско-украинских. Мы с большим удовольствием пришли в Украину и создали много совместных предприятий. У нас там, по-моему только дилерских центров более сотни, мы готовы в этом направлении развивать. Мы знаем, что сельское хозяйство (в этом украинцы убедились) приносит очень сильный эффект и по рентабельности, и по прибыльности, не уступает остальным отраслям экономики (как мне президент сегодня сказал, я этого и не знал). Значит, будем развивать сельское хозяйство. Мы готовы стоять рядом с вами. Вы знаете, что сельхозмашиностроение — одно из мощнейших отраслей нашей Республики. Президент предложил, чтобы мы обратили на это внимание. С большим удовольствием. Будем и дальше создавать совместные предприятия, потому что такая прекрасная землч в Украине, мы мечтать можем о такой земле. Мы по жизни экономическим вопросам уделили основное внимание и их обсуждали. Я также благодарен за то, что Президент очень откровенно и честно меня проинформировал по всем вопросам, тенденциям, политическим вопросам, которые остры сейчас в Украине. Как все происходило, как все было. Для меня многое было откровением. Я очень много с первых уст услышал того, о чем, я к сожалению не знал и знать не мог. Я думаю, это тоже в копилку наших добрых отношений.

Вы не должны видеть в нас не то, что противников, соперников, вы даже думать так не можете. Мы всегда по-братски, по-человечески относились к украинцам. Это наши люди. Это те же люди, особенно здесь, на Полесье. Даже говор здесь у белорусов на украинский похож. Я долгое время здесь живу, здесь мой дом с чернобыльских времен, когда все боялись сюда ездить. Я его построил. Я каждую весну бываю здесь. Вы должны знать, что мы к вам относимся и относились (даже в дни, месяцы и годы непонимания) как к близким, как к своим людям. Вы должны знать, что наша граница, это граница не разделения, это граница дружбы. Никогда не ждите здесь каких-то нехороших устремлений со стороны белорусов. Нам это не нужно, вам это не нужно. Мы всегда будем с вами, как с самым близким и дружественным государством. Будем, исходя из этого, выстраивать наши отношения. Вы это твердо должны знать.

Как можно быстрее справиться с торговыми проблемами – основной посыл украинской стороны. Совместный потенциал двух экономик просто огромный. Им необходимо воспользоваться.

Александр Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины, председатель верховной рады Украины:

Знаете, Украина сейчас переживает тяжелые дни. Мы идем по пути стабилизации экономики, что тяжело дается. Для нас стало огромной трагедией и проблемой оккупация автономной Республики Крым. Для нас стала проблемой агрессия со стороны, от которой мы просто не могли ожидать. Несмотря на все проблемы, Украина идет по пути стабилизации. Украина восстановит разрушенную экономику, которую мы получили в наследство. Мы обеспечим в Украине ситуацию, когда независимо от того, где живет человек (на Востоке, на Западе, на Севере), он всегда будет защищен государством. Для нас очень важно, чтобы отношения между нашими народами только укреплялись, чтобы мы компенсировали те проблемы, которые возникли на протяжении последних двух лет в нашей совместной экономике. Я надеюсь, что совместная межправительственная комиссия заработает в самое ближайшее время. Отработать дорожную карту восстановления этих проблем. Для того, чтобы не только восстановить объемы торговли между нашими государствами, но и увеличить их (для этого есть все возможности).

Я очень благодарен Александру Григорьевичу за теплоту и откровенность нашего разговора. Для нас очень важна позиция Президента Беларуси, самой Республики Беларусь, что с территории Беларуси никогда не будет агрессии против Украины, в том числе третьей страны. Я знаю, что когда Александр Григорьевич сказал, он как отрезал!

У нас как раз начинается год дружбы и год культуры Беларуси в Украине, а в следующем году как раз украинская культура будет представлена в Республике Беларусь. Знаете, это духовное сближение народов очень важно.