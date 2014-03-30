В Украине заканчивается регистрация кандидатов в президенты: баллотируется Юлия Тимошенко, Виталий Кличко на пост не претендует

Новости Украины. В Украине 30 марта последний день регистрации кандидатов в президенты. О желании бороться за главный пост объявили более 20 человек. 7 из них уже зарегистрированы в качестве кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своих претендентов выдвинули крупнейшие партии. Так от «Батькивщины» на выборы идёт Юлия Тимошенко, от националистической «Свободы» Олег Тягнибок, от «Партии регионов» бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин, а «Удар» Виталия Кличко решил поддержать самовыдвиженца миллиардера Петра Порошенко. Своего кандидата выдвинуло и радикальное движение «Правый сектор». Документы в ЦИК подал Дмитрий Ярош.

Стоит отметить, что от всех претендентов требуется внести избирательный залог - это порядка 230 тысяч долларов. Он, согласно украинскому законодательству, будет возвращён только тем, кто выйдет во второй тур, или победителю президентской гонки, если такового изберут с первого раза. Срок подачи документов в Центризбирком истекает в полночь.

Досрочные президентские выборы в Украине пройдут 25 мая.