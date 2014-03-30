Интервью Александра Лукашенко Савику Шустеру. Мнение интернет-пользователей и политологов

Новости Беларуси. Общение Александра Лукашенко с журналистом Савиком Шустером — стало поводом для активных дискуссий. В том числе и среди экспертного сообщества. Вот некоторые мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Русакович, доцент кафедры международных отношений факультета международных отношений БГУ:

Беларусь и Украина со времен создания СНГ развивают добрососедские отношения. В этом очень большая ценность для Республики Беларусь, поэтому, как мы видим, Беларусь продолжает отношения с новым руководством в Киеве и намерена в дальнейшем вести диалог по всем проблемам двустороннего плана и многостороннего. И в этом плане, как мне кажется, белорусская сторона вполне способна сыграть роль стабилизирующего фактора в российско-украинских отношениях, которые на сегодняшний день весьма проблемны.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Сам порядок проведения встречи, характер беседы, я бы хотел обратить внимание, что Шустер ведь не простой журналист, а очень такой, я бы сказал, тонкий. И вопросы, которые поставлены, были совершенно не простые. И я бы сказал, что не менее аккуратные, и точно на них отвечал Президент. Я бы сказал, что здесь, во-первых, была и позиция Беларуси, и позиция Украины, и позиция России. Я полагаю, что это очень конструктивная встреча, которая может иметь вполне определенные последствия. Конечно, ситуация в Украине сложная и там двигают различные силы. Но, в конечном итоге, все понимают, что как бы мы не перемещались, как бы мы не эволюционировали, куда бы не переходили, все равно будем рядом. Не могу не отметить еще и позицию Президента по поводу вооруженных действий, событий, которые происходят. Здесь как раз вот если в сфере политической там была попытка формирования площадки, дальнейших перспектив развития. Что касается вопросов обороны - здесь ни шагу назад. Четкая позиция, однозначная. Примерно такая - только суньтесь.

Алексей Беляев, политолог:

Как правильно сказал Президент в этом интервью, на сегодняшний день федерализация Украины не совсем удобно и выгодно в первую очередь для самой Украины. Какая-то доля правды действительно лежит на поверхности, поскольку унитарное государство — государство лучше управляемое, чем федеративное. Проблема федерации, проблемы взаимоотношений различных народов, этносов, религий всегда значительно сложнее. Унитарное государство, как цельное государство, предполагает сохранение своей территориальной целостности (более строго), меньше возможностей для того, чтобы разжигать какие-то сепаратистские тенденции в той или иной части государства.

Не менее активно интервью белорусского президента украинскому телеканалу обсуждается и в интернет-пространстве. У многих пользователей это общение вызвало достаточно горячий и эмоциональный отклик.

Видео-портал youtube.com

Мнение российских пользователей:

Послушайте, просто послушайте... Ну ведь можно же, оказывается, просто поговорить. Как свои, как братские народы. Ведь он искренне и очень адекватно все объясняет. Низкий поклон Батьке и уважуха!

Лукашенко неплохо высказался по поводу Крыма, мне его мнение во многом близко: Какая же это ваша земля, если вы с неё безропотно ушли, не защищая? Бегать по инстанциям и плакаться Западу украинцы могут хоть до скончания времён, но по факту — Крым проигран.

А ведь действительно, в России, даже сейчас с свете последних событий в Украине, нет не только национальной ненависти к украинцам. Даже в быту никто не высказывает каких-либо оскорблений или выпадов против простого украинского народа! Скорее испытывают тревогу, жалость и недоумение.

Мнение украинских пользователей:

Большой плюс Лукашенко за свои ответы и позицию. Рад, что именно Шустер взял это интервью.

Один из самых адекватных политиков современности.

Лукашенко прав! Был бы он украинцем, я бы за него голосовал.﻿

Мнение пользователя сайта KP.UA -«Комсомольская правда в Украине»:

Алексей Елишев:

ВОТ КОГО НАДО В ПРЕЗИДЕНТЫ ОБЪЕДИНЁННОГО СНГ, ЛУКАШЕНКО АЛЕКСАНДРА ЕДИНСТВЕННО ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА БЫВШЕГО СОЮЗА. КОТОРЫЙ ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА СВОЙ НАРОД И НЕ ДАЕТ В ОБИДУ, ЧТО И ПОЛУЧАЕТ ВЗАМЕН, ВЗАИМНУЮ НАРОДНУЮ ЛЮБОВЬ И Я БЫ ПОШЕЛ ЕСЛИ НАДО НА ВОЙНУ ЗА ТАКОГО ПРЕЗИДЕНТА (орфография и пунктуация автора сохранены)

Мнение российского пользователя:

Лукашенко правильно сказал, что нужен президент, который может объединить и Запад, и Восток.

Социальная сеть facebook.com

Мнение украинского пользователя:

Смотрю, очень-очень интересно! Александр Григорьевич умничка и молодец! Вот бы нам такого кандидата в Президенты от всего Юго-Востока.

Мнение украинского пользователя:

Он прав на все 100 %. Мы сдали Крым сами. Даже никто не боролся: ни военные, никто. Надеялись на НАТО, США, ЕС, а сами бездельничали. Благотворительная страна сдаёт свои земли просто так.

Світлана Саварчук (Каменец-Подольский, Украина):

Александр Григорьевич, спасибо большое за Вашу позицию в отношении нашей Украины. Вы оказались очень мудрым политиком, я даже не ожидала. Спасибо большое за вашу мудрость (орфография и пунктуация автора сохранены).

Дмитрий Грачёв (Ростов-на-дону):

Батька, это славянский Фидель Кастро. Харизмы ему не занимать, ума тоже (орфография и пунктуация автора сохранены).

Olga Gavrilyuk (Одесса):

Очень понравилось интервью. Четкое адекватное мнение (орфография и пунктуация автора сохранены).

Владислав Воеводов (Санкт-Петербург):

100% поддержка у Шустера. Такое даже у Юли не было. В президенты Украины Григорича (орфография и пунктуация автора сохранены)!

Мнение пользователей Интернет-портала TUT.BY

Мнение белорусского пользователя:

Я далеко не фанат Лукашенко, но мне его размышления понравились. Спокойно, вдумчиво, корректно. Не строил из себя супермена, но при этом был абсолютно прав, утверждая, что Президент Украины, как гарант целостности страны, просто обязан был сделать всё возможное для недопущения чужаков на свою территорию. Хоть в одиночку с ружьём на танки. И не для политиков он это говорил, и не для политики, а по-простому, даже по-свойски, как ответственный, неравнодушный и думающий человек. Даже если это и была игра, он же понимал, что слово не воробей, и что разговаривает он не у себя на кухне со своими домочадцами, а выступает как Президент соседней страны. И что каждое сказанное им слово будет изучаться, анализироваться и оцениваться. Как сейчас, так и в дальнейшем. В общем, молодец, батька!

Мнение пользователя сайта telegraf.by (Беларусь):

Irina Via:

Жаль конечно что на Украине нет такого Батьки который с народом , а то 23 года строили и вместо строительства разорили и опустили страну ниже плинтуса .Низкий поклон нашему президенту за разумное руководство (орфография и пунктуация автора сохранены).

Мнение пользователя сайта afn.by (Беларусь):

Филипп Худякович:

Правильные и понятные вещи говорит. А главное - искренне. Это заметно. Многим политикам очень не хватает искренности. Согласитесь, что в случае с Лукашенко - все-таки большинство народа на его стороне (орфография и пунктуация автора сохранены)

Мнение латвийского пользователя:

Александр Григорьевич за последние два-три месяца я из вашего критика стал поклонником!

Мнение украинского пользователя:

И меня он перетянул на свою сторону. Стану его электоратом, чего раньше не было.

Желающих высказать свою точку зрения на тему взаимоотношений братских народов, оказалось немало и среди обычных граждан.

Жители Минска:

— Все-таки Россия, Беларусь и Украина должны быть вместе. Я за хорошие отношения.

— Если получится у нас быть посредником, будет прекрасно. В этом, я думаю, должны принимать участие не только Беларусь, но и все цивилизованные страны.

— Пора бы уже заканчивать, скажем так, «войнушки» и начинать мирную жизнь.

— То, что Крым российский, еще не значит, что Украину раздробили. Она еще остается целостным государством. Я думаю, руководить Украиной будет тот политик, который эту страну сохранит.

— Что касается самой территории Украины, это, конечно, очень сложная ситуация. Хочется пожелать, чтобы они смогли договориться.

Сказать, что интервью Александра Лукашенко «Шустер-Лайв» на неделе стало одним из самых обсуждаемых, это достаточно умеренная оценка. Позиция белорусского лидера, озвученная им самим, мало кого оставила равнодушным. Ну например, российский писатель, бизнесмен и журналист Сергей Минаев... Известный также по популярной российской телепрограмме «Честный понедельник на НТВ». Ее хорошо помнят до сих пор, хотя она уже и не выходит... Минаев дал более чем просто высокую оценку белорусского президента как политика. Хотя в свое время делал выпуск с провокационной темой «Лукашенко - друг или враг России?»

Sergey Minaev (российский писатель, журналист):

Лукашенко все таки невероятно сильный политик. И блестящий оратор. Все растер, как будто на лавочке во дворе. Все просто, все понятно (орфография и пунктуация автора сохранены).