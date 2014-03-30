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Савик Шустер: Александр Лукашенко «де-факто» признает, что Крым – российская территория, но гарантирует, что Владимир Путин со своими войсками дальше не пойдет

30 марта 2014 19:36
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Новости Беларуси. В день выхода в эфир интервью Александра Лукашенко «Шустер-лайв» программа «Неделя» на СТВ записала небольшой комментарий с Савиком Шустером, относительно его впечатлений касательно того, какие темы общения с белорусским лидером показались украинскому ведущему наиболее важными.

Савик Шустер, тележурналист (Украина):
Я думаю, что Президент был совершенно откровенен и ясен, и мы видели голосование Организации объединенных наций Генеральной ассамблеи: он «де-факто» признает, что Крым – это российская территория, он готов и будет общаться с новой властью. Он ее признает, Украину, он очень близок к украинскому народу, и это было искренне. В этом даже не надо сомневаться. И он бы не хотел, и, самое главное, что он сказал, что он гарантирует, что Владимир Путин со своими войсками дальше не пойдет. Это вот он сказал в интервью очень громко.

 

# Международное сотрудничество # Савик Шустер # Ситуация в Крыму

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