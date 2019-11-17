Григорий Рапота: хорошая степень организации парламентских выборов, с соблюдением всех правил

Новости Беларуси. Нынешняя избирательная кампания в Беларуси привлекла небывалое количество международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Нынешняя избирательная кампания в Беларуси привлекла небывалое количество международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Точную цифру приводит Центризбирком: 1028. Аккредитовано 475 человек из восьми стран СНГ. Нынешняя миссия юбилейная, сотая по счету. Наблюдатели представлены от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. За ходом голосования также наблюдают посланники от ШОС, ПАСЕ и дипломаты. Кроме того, строгое соответствие закону процедуры волеизъявления оценивают воочию и не менее 30 тысяч национальных наблюдателей.
Григорий Рапота, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ), государственный секретарь Союзного государства:
Хорошая степень организации. Так сказать, с соблюдением всех правил, которые установлены Конституцией Республики Беларусь и другими правовыми актами. Достаточно информации о кандидатах. Свободный доступ в кабинки избирательные, возможность конфиденциальной работы с избирательными бюллетенями. Что еще надо, в общем, для того, чтобы избирательные участки работали хорошо? Я уж не говорю о том, что должны вовремя быть открыты, вовремя закрыты.
В каждом месте уже по-своему решают вопросы, как встречать избирателей: то ли музыкой, то ли дегустацией хлебобулочных изделий, то ли еще что-то – это уже такие вещи, которые не принципиальные, хотя создают настроение.
Юрий Ивашкин, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ), глава муниципального образования Руднянского района Смоленской области:
На нынешних выборах мы уже побыли на нескольких избирательных участках. Хотелось бы отметить, что выборы везде проходят в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь о выборах. Деталь, которая очень бросается в глаза – высокая явка избирателей на выборах.
Причем я хотел бы отметить: на прошлых выборах, когда я присутствовал международным наблюдателем, очень видно, что жители страны, республики имеют очень четко выраженную гражданскую позицию, которая выражается в том числе в активном участии в выборах. А выбор действительно сегодня реально есть у жителей страны, которые выбирают себе власть в высший законодательный орган на ближайшие четыре или пять лет.
Олег Захаров, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ), председатель комиссии Ярославской области России:
К оценке выборов всегда подходишь с двух критериев, когда являешься их организатором. Первый – это, конечно, чисто организационные вещи. То есть насколько работа избирательных комиссий соответствует закону, насколько выполняются установленные процедуры. А второе – это все-таки настроение, которое возникает у тех, кто в выборах участвует – и у организаторов, и у избирателей.
И по первому, и по второму критерию я бы поставил оценку «пять», потому что работа избирательных комиссий организована на отлично. Все происходит слаженно, организованно и полностью соответствует закону. Все эти процедуры, как явка – главное, чтобы все, кто хотел принять участие в выборах, в них участвовать смогли. А мы просто следим за тем, чтобы подсчет был правильный. Если будут какие-то нарушения мы, естественно, будем их пресекать. Но пока ни одного нарушения замечено не было.
Таким образом, за ходом кампании следит рекордное за 10 лет количество международных наблюдателей. Приглашение на выборы такого числа экспертов не только показатель открытости и прозрачности важного политического процесса, это еще и вопрос престижа страны.