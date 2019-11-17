Григорий Рапота: хорошая степень организации парламентских выборов, с соблюдением всех правил

Новости Беларуси. Нынешняя избирательная кампания в Беларуси привлекла небывалое количество международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точную цифру приводит Центризбирком: 1028. Аккредитовано 475 человек из восьми стран СНГ. Нынешняя миссия юбилейная, сотая по счету. Наблюдатели представлены от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. За ходом голосования также наблюдают посланники от ШОС, ПАСЕ и дипломаты. Кроме того, строгое соответствие закону процедуры волеизъявления оценивают воочию и не менее 30 тысяч национальных наблюдателей.

Григорий Рапота, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ), государственный секретарь Союзного государства:

Хорошая степень организации. Так сказать, с соблюдением всех правил, которые установлены Конституцией Республики Беларусь и другими правовыми актами. Достаточно информации о кандидатах. Свободный доступ в кабинки избирательные, возможность конфиденциальной работы с избирательными бюллетенями. Что еще надо, в общем, для того, чтобы избирательные участки работали хорошо? Я уж не говорю о том, что должны вовремя быть открыты, вовремя закрыты. В каждом месте уже по-своему решают вопросы, как встречать избирателей: то ли музыкой, то ли дегустацией хлебобулочных изделий, то ли еще что-то – это уже такие вещи, которые не принципиальные, хотя создают настроение.

Юрий Ивашкин, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ), глава муниципального образования Руднянского района Смоленской области:

На нынешних выборах мы уже побыли на нескольких избирательных участках. Хотелось бы отметить, что выборы везде проходят в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь о выборах. Деталь, которая очень бросается в глаза – высокая явка избирателей на выборах. Причем я хотел бы отметить: на прошлых выборах, когда я присутствовал международным наблюдателем, очень видно, что жители страны, республики имеют очень четко выраженную гражданскую позицию, которая выражается в том числе в активном участии в выборах. А выбор действительно сегодня реально есть у жителей страны, которые выбирают себе власть в высший законодательный орган на ближайшие четыре или пять лет.

Олег Захаров, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ), председатель комиссии Ярославской области России:

К оценке выборов всегда подходишь с двух критериев, когда являешься их организатором. Первый – это, конечно, чисто организационные вещи. То есть насколько работа избирательных комиссий соответствует закону, насколько выполняются установленные процедуры. А второе – это все-таки настроение, которое возникает у тех, кто в выборах участвует – и у организаторов, и у избирателей. И по первому, и по второму критерию я бы поставил оценку «пять», потому что работа избирательных комиссий организована на отлично. Все происходит слаженно, организованно и полностью соответствует закону. Все эти процедуры, как явка – главное, чтобы все, кто хотел принять участие в выборах, в них участвовать смогли. А мы просто следим за тем, чтобы подсчет был правильный. Если будут какие-то нарушения мы, естественно, будем их пресекать. Но пока ни одного нарушения замечено не было.