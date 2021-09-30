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Посол Ливана в Беларуси: для меня большая честь быть в этой дружественной стране

30 сентября 2021 18:22
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Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Возглавили дипмиссии сегодня послы Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и Южно-Африканской Республики. Точки соприкосновения, уверен Александр Лукашенко, есть с каждой из них. 

Посол Ливана в Беларуси: для меня большая честь быть в этой дружественной стране-1

Шауки Бу Нассар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ливанской Республики в Беларуси:
Я рад, и для меня большая честь быть в этой дружественной стране сегодня и вручать верительную грамоту мистеру Президенту. Отношения Беларуси и Ливана хорошие и взаимовыгодные на протяжении долгого времени с момента распада Советского Союза. Я постараюсь максимально реализовать наш совместный потенциал за время работы в вашей стране.  

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# Международное сотрудничество # Шауки Бу Нассар # Александр Лукашенко

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