Президент Беларуси 4 октября направится с официальным визитом в Пакистан

Новости Беларуси. Как сообщили 3 октября в пресс-службе белорусского лидера, 4 октября Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Исламскую республику Пакистан. Программой запланированы переговоры на высшем уровне.

Глава государства встретится с премьер-министром этой страны Навазом Шарифом, президентом Мамнуном Хусейном, а также с руководством пакистанского парламента.

По итогам встреч ожидается подписание ряда двусторонних документов. Александр Лукашенко также примет участие в открытии Белорусско-пакистанского делового форума в Исламабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Страна с развитым сельскохозяйственным производством, но еще много надо сделать в освоении новых технологий, повышении эффективности труда в сельском хозяйстве. Мы предлагали, например, такую тему, что надо не просто один сам по себе трактор. Нужна система, нужна технология, нужна система орудий. Как я говорю, от плуга, сеялки, веялки до зерно-, кормо- и хлопкоуборочных комбайнов.