Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 2 октября: итоги визита Александра Лукашенко в Китай

Сегодня говорим о главном внешнеполитическом событии прошедшей недели. С 28 по 30 сентября Президент Республики Беларусь посетил с официальным визитом Китай. Достигнуты договоренности и соглашения на общую сумму около 11 млрд долларов. Некоторые СМИ поспешили сказать, что Беларусь стала в ряд особых стран, с особым стратегическим партнерством. Только три страны были в этом списке до этого – Великобритания, Россия и Пакистан. Теперь и наша республика. Что означает этот особый уровень? Насколько близки такие далекие и разные по количеству населения и территории страны?

Гости в студии:

Алексей Ваганов, бизнесмен;

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук, профессор;

Сергей Гайдукевич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва;

Валерий Гайдукевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности;

Ирина Новикова, заведующий кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор экономических наук, профессор;

Александр Карлюкевич, директор - главный редактор издательского дома «Звязда»