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Беларусь и Польша договорились о восстановлении водного пути Е-40 на участке Днепр-Висла

03 октября 2016 10:37
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Новости Беларуси. Беларусь и Польша договорились о восстановлении водного пути Е-40 на участке Днепр-Висла. 3 октября в Минске прошла встреча руководителей профильных ведомств двух стран.

Е-40 – это судоходный маршрут длиной более двух тысяч километров. Он проходит по территории Польши, Беларуси, Украины и соединяет Балтийское и Черное моря.

Этот путь существовал еще в XIX веке. Теперь предстоит его восстановление. Необходимо расширить узкие места под современные габариты речных судов, заменить устаревшие гидротехнические сооружения.

Также сегодня руководители Министерств двух стран подписали меморандумы о взаимопонимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Транзит на сегодняшний день для транспорта Беларуси, для транспортной системы Польши является основным драйвером развития. Рост транзитных перевозок за 8 месяцев этого года на 13%. Наибольшими темпами развивается транзит контейнеров. Выросли контейнера в около двух раз за восемь месяцев по сравнению с прошлым годом.

Анджей Адамчик, министр инфраструктуры и строительства Республики Польша:
Мы планируем в будущем подписать договоры, касающиеся содержания дорожно-мостовых объектов на польско-белорусской границе, железнодорожных мостовых объектов, и развивать инфраструктуру. Я рад, что сотрудничество в этой сфере идет очень активно.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Польша # Анатолий Сивак # Анджей Адамчик

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