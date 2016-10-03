Александр Румак: в Беларуси будет усилена ответственность за невыполнение требований по обеспечению безбарьерной среды

Новости Беларуси. Во время нынешней сессии депутаты рассмотрят 26 вопросов. Среди них и ряд законопроектов в экономической сфере, и молодежная политика, и Конвенция о правах инвалидов. Предполагается, что ее ратификация создаст дополнительные гарантии для людей с ограниченными возможностями.

В частности, условия безбарьерной среды будут создаваться чаще и, что самое важное, качественнее. И, кроме того, Конвенция предполагает усиление ответственности для тех, кто, к примеру, не предусмотрел установку пандусов при строительстве многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Будет усилена ответственность именно за невыполнение требований по обеспечению безбарьерной среды. Это и тот, кто осуществляет строительство. Безбарьерная среда начинается со стадии проектирования. И именно требования о том, чтобы строящийся объект или инфраструктура, дорожная или остановочные пункты, должны закладываться именно на стадии проектирования, чтобы затем тот, кто непосредственно выполняет работу, выполнил эти требования.