Пресс-конференция Президента Беларуси российским СМИ 11 октября в эфире программы «Картина мира» с Юрием Козиятко

Ожидаемо и... неожиданно завершилась неделя. Президент Лукашенко ответил на вопросы российских журналистов почти из всех регионов большой соседней страны. И это было ожидаемое событие. Отвечал он в своем стиле: остро, эмоционально – это тоже ожидалось.



Но неожиданным для многих корреспондентов, особенно для тех, кто впервые посетил Беларусь, ну, и для зрителей, конечно же, - неожиданным стал масштаб высказываний! Я вам скажу, что это были не просто ответы, а, местами, программные заявления!



И еще одна особенность из разряда «сразил наповал» - … правда! Правда - всегда, как острый клинок под ребро, и немногим хватает духу рубануть эту правду-матку в глаза, публично, особенно на высоком политическом уровне. Так вот, Президент Лукашенко достоверно разложил по полочкам калийный конфликт, приоткрыл тайны президентских переговоров (в той части, конечно, которая касается людей и которая важна людям) и смело оценивал высказывания современных политиков из когорты сильных мира сего! Ну, кто еще сможет публично покритиковать сегодня президента США? Чавеса уж нет! Фидель Кастро оставил ораторское искусство, иным лидерам американцы давно заткнули рты морской пехотой… А вот Лукашенко может! Может и умеет делать это достоверно и правдиво.



Живой диалог с журналистами, иногда даже напоминавший риторику, просто "засосал" всех участников пресс-конференции, я тоже был в зале и поэтому делюсь впечатлениями.. И, простите уж за подробности, но за пять с половиной часов (!) даже по-маленькому отойти не хотелось – чтобы не пропустить ничего из уст Лукашенко.



Пресс-конференция Президента российским СМИ – главная тема сегодняшнего выпуска.



***

Сходить в Беларусь за правдой для российских журналистов стало таким же, не то чтобы привычным, но таким же интересным и познавательным делом, как сходить в кино. Во-первых интересно, как я уже сказал, во-вторых бывают премьеры! Президент Лукашенко впервые озвучивает какие-то факты и подробности. Иной раз о российском политическом закулисье узнают поболее, чем в родных пенатах.

В этот раз в самом начале прозвучала важная ремарка. Не ради пиара и не для политической рекламы вышел к российским журналистам белорусский Президент.



Александр Лукашенко:

Уважаемые друзья, я готов ответить на любые ваши вопросы. И не ради пиара, как пишут некоторые уважаемые издания нашей братской России (мол, Лукашенко, пиарить собрался). Весь мой пиар - это моя Беларусь и моя работа. Это во-первых. Во-вторых, ну что поделаешь, кое-кому в Беларусь пиарить легче, чем мне в России, потому что, вы видите, мы не закрыты для СМИ России. Все, даже гадкие, каналы транслируются на Беларусь. И порядочные каналы, которые юбилей отмечают, тоже транслируются на нашу Беларусь с разными «Батька 1», «Батька 2», три, четыре. Мы не закрываем пространство для их трансляции. Каждый день наши граждане, Беларуси, видят Россию такой, какой вы ее представляете нам через СМИ.

К сожалению, если бы не вы (это не для лести вам сказано: я, вообще, человек, который не умеет льстить и не люблю этого), наверное, в России если бы не вообще, то очень мало бы знали о Беларуси. Поэтому единственная моя цель встреч с вами и ваших командировок в Беларусь, чтобы вы ее показали такой, какая она есть. Чтобы русский человек, живя до или за Уралом, на Дальнем Востоке знал, что здесь живут крепкие люди с крепкой дружбой, хорошим отношением к русскому человеку, к россиянину. И что абсолютно ничего после той страшной войны, где мы были вместе, умирали в окопах, не изменилось. Мы как были вместе, так и остаемся, и я очень надеюсь, что будем и впредь вопреки некоторым силам развивать наше сотрудничество. Чтобы те, кто хотел разорвать наши отношения, никогда не были бы рады собственным успехам. Вот весь пиар.



Беларусь и Россия настолько близки, что порой уже не понятно – куда дальше сближаться? И как это делать? И что будет с созданием Евразийского союза – этот вопрос под разным соусом подавали журналисты.



Александр Лукашенко:

И у нас проблем хватает в Союзном государстве. Но что главное? Главное, что проект Союзного государства был инициирован как первый интеграционный проект на постсоветском пространстве. Мы очень много в этом плане сделали. Я приведу простой пример - когда мы сегодня в Таможенном союзе и ЕЭП обсуждаем тот или иной вопрос, я просто от них дистанцируюсь. Мы это уже прошли. То есть, мы с Россией это уже прошли. Это если надо, то надо сегодня подключаться Казахстану. То есть, по каким-то вопросам мы идем след в след за теми людьми, которые создавали Союзное государство. И мы еще до половины не дошли.

Сегодня в строительстве Союзного государства сам процесс служит не только ориентиром, а некоей программой, калькой, лекалом для того, чтобы создавать новые интеграционные объединения, в том числе Евразийский экономический союз. Потому что у нас нет той глубины, в Евразийском экономическом союзе, и не будет до 2015 и после 2015 года, как в Союзном государстве. Нет той глубины в социальных правах россиян и белорусов. У нас же нет проблем с визами, пересечением границ по услугам в области здравоохранения, образования и так далее. Поэтому Союзный проект сам по себе не изжит как пример.

Надо иметь в виду, что мы на месте не стоим: потихонечку, но двигаемся. Вы, конечно, может быть, щадя меня как председателя Высшего Госсовета, не сказали о том, что народ заждался положительной динамики в отношениях Беларуси и России в рамках Союзного государства. Это так, но это вопрос не ко мне.



Очевидно, что Евразийский союз не сложится так мощно и с таким количеством участников, как бывший СССР. И вот Украина сегодня хотела бы двух маток сосать – об этом Президент Лукашенко тоже говорил и к этой теме мы обратимся чуть позже. Но, что касается Советского Союза, последствий его распада, белорусский лидер назвал и плюсы, и минусы, и не стал при этом открещиваться от ностальгии.



Журналист:

Скажите честно, Вы скучаете по СССР?



Александр Лукашенко:

Вы знаете, я Вам больше скажу. Я не просто скучаю, я - человек советский. Я вырос в той стране, от той системы мне сполна хватило. Меня чуть из партии не исключили в свое время. Вы знаете, что такое исключить из партии - я руководителем работал. Это на всю жизнь. Чуть в тюрьму не посадили. Я там против одного начальника - на выборы пошел. Я это нормально воспринимаю. Было всякое. Сейчас система в целом - не лучше. Где лучше, где-то проще. Можно из подворотни гавкать. Можно оскорбить президента, наплевать на него. И тебе ничего не будет. Раньше это было невозможно. Но есть и много худшего. Горбачева многие ругают. Я единственный депутат, который голосовал в нашем парламенте против развала Советского Союза. Я, действительно, очень переживал и переживаю за это. Но, с другой стороны, если бы не было плохого Горбачева, и той оттепели, которая была... Лично для меня, если бы не было Горбачева, я бы президентом не был точно. Если бы сохранился Советский Союз, у нас бы вообще не было президентства в Республике. Но это ничто по сравнению с развалом Советского союза.

Кто-то сказал, что я уже древний президент. 20 лет я уже работаю в этой должности. Я видел все. Я постоянно сравниваю: как было, как сейчас. И где ни возьмись, везде ответ - не хватает Советского Союза. Если была бы эта страна и ею бы нормально управляли. Я как управленец, извините, высокого уровня, понимаю, в чем причина распада Советского Союза. Этим, отчасти, и в России страдают. Вы не умеете ценить людей. Человеку плохо, у него нет хлеба, стиральных порошков, за которым мы с вами, кто постарше, стояли в очереди, а некоторые и заднего угла выходили и выносили, что хотели, начальники ЦК, обкомов и так далее, кругом была несправедливость и перекосы. Создавая хорошее гигантское, забыли о простых людях. Этим не занимались. Что в СССР была проблема построить две мощнейшие фабрики по производству суперсовременных стиральных порошков?! Такой рынок! И проблему бы сняли. Короче, бездумно делали и не уважали людей. Надо ценить людей. Тогда будут бурчать, будут недовольны, но внутри все равно будут понимать, что не сегодня - завтра. Это главная причина.

Но разве это нормально? В Беловежской пуще собрались втроем в нарушение Конституции. За это надо было сразу огородить. Я предлагал - там все любят выпить, давайте им туда отвезем - пуская кормятся, пьют и - колючей проволокой! Это нужна была одна команда с Москвы сюда, чтобы КГБ Беларуси осуществил операцию: два часа - все бы были за забором. Хорошо. Кормим. Немного же людей. Выдержала бы страна. Выпивают там. И в бане парятся. Приедете в следующий раз - мы завезем вас в Вискули и покажем эту резиденцию. Это же надо! Собрались, все обрушили, и ни у кого не было силы воли приостановить это.

Где бы я ни бывал - нет Союза - нет альтернативы. Мир стал однополярен. Посмотрите, до чего договорились! Исключительная нация! (о США - ред.) Это уже попахивает серединой прошлого века. Я уже об этом сказал. К чему приводит исключительность нации. 50 миллионов человек мы угробили с этой исключительностью. Если был бы Советский Союз, не полыхал бы Ближний Восток, арабская дуга. И войны бы в Ливии не было. Там бы стояли наши авианосцы и другие вооруженные корабли и никому бы в голову не влезло - воевать! А сейчас - альтернативы нет.

Уравновесить однополярность мира Россия пока не может. Даже с помощью Беларуси. Но вот военный альянс двух стран, по крайней мере, гарантирует собственную безопасность. Об этом можно судить по реакции НАТО на белорусско-российские маневры, заметил Президент.



Александр Лукашенко:

К примеру, поляки - почему они так визжали? Когда-то американцы приняли решение о размещении системы противоракетной обороны на территории Польши. Потом, в силу каких-то причин, они приостановили этот процесс. Но полякам же до сих пор чешется и хочется вернуть этот проект на территорию своей страны, и побыстрее. Не знаю только, зачем им подставлять себя, потому что ведь ПРО - это объект, который в случае конфликта подлежит первоочередному уничтожению. И у нас, и у россиян достаточно средств для того, чтобы вывести его из строя. И возможностей таких предостаточно.

Во-первых - это деньги. Польша - это опора американцев сегодня на Европейском континенте - это всем известно. И они кричали гвалтом: «Вы посмотрите, агрессор этот Лукашенко, диктатор, и второй там, в Москве, в Кремле, сидит - вот они чуть ли не Польшу хотят захватить». А цель какая? Получить деньги. Получить деньги и ПРО поскорее на территорию Польши. Потому что, если система эта противоракетной обороны будет построена в Польше, то, естественно, и экономические коврижки, или пряники, подачки будут. Потому что американцы вынуждены будут подкармливать часть территории или Польшу в целом, чтобы там было тихо и спокойно в отношении Америки и они могли обслуживать систему ПРО. То есть причин много для этого гвалта. Но мы не собираемся уподобляться им и повторять то, что было.

Это то, что вы знаете из СМИ, но наши и ваши военные знают, что там происходило, они же на уши подняли все свои силы, средства, не знаю только зачем. Они контролировали воздушное пространство до космоса. Мы же не собирались запускать баллистические ракеты - зачем такой контроль? Мы это все видели. Сейчас современные средства слежения это позволяют. Мы видели их реакцию нервную, но все это воспринимаем спокойно.



Дружба дружбой, порох вместе держим сухим, а вот табачок случается – врозь. Не обязательно на государственном уровне. Иногда случаются конфликты субъектов хозяйствования. Правда, с разными последствиями…За пять с половиной часов, пока длилась пресс-конференция Президент Лукашенко, на самолете можно было слетать из Минска в Пермь и обратно. Почему в Пермь? Потому что в Пермском крае – производственная база компании «Уралкалий», одной из половинок, образно говоря, «Белорусской калийной компании». И понятно, что калийный конфликт был в центре пресс-конференции. И Президент по крупицам разложил эту соляную провокацию.



Журналист РБК:

СМИ пишут, что жители Пермского края считают, что Березники - город катастрофы. Потому что дела там не очень и населенный пункт уходит под воду из-за провалов грунта. Местные власти пытаются найти деньги на решение этой проблемы. Одна из причины проблемы, наверное, отсутствие эффективного менеджера «Уралкалия» - Владислава Баумгертнера...



Александр Лукашенко:

Нет! Я Вам скажу, где найти деньги. Знаете, как я бы поступил? Я бы Керимова и керимовцев закрыл в одну камеру, назавтра они бы продали все активы по самой высокой цене, а если бы не нашли покупателя - я б им нашел. Это $12-13 млрд. (но это сейчас, при падении, а раньше было $20 млрд.), и это все я бы отправил в Березники. Вариант? Вот передайте РБК мои предложения. Забрать у негодяев акции, которые непонятно как им достались, и отправить людям в Березники. За $20 млрд., которые стоила компания, можно было построить цветущий рай, поселок, вывезти людей из этого болота, из города, который сегодня уходит под землю. А вы ищите у Баумгертнера... Какие деньги у Баумгертнера? Сотая доля того, что у керимовцев. Они угробили предприятие! $900 стоила тонна калийных удобрений на мировом рынке. Сегодня - $230, и они еще демпингуют, еще дешевле продают. Так откуда будут деньги? Только не думайте, что Лукашенко заманил Баумгертнера в Беларусь, посадил в камеру и, как людоед, каждый день издевается над ним. Да мне и без Баумгертнера проблем хватает! Вы могли сказать: слушайте, отдайте его россиянам! Мы сами разберемся. Мы, действительно, с Владимиром Владимировичем обсуждали эту проблему. Подходы у нас абсолютно одинаковые. Вор должен сидеть в тюрьме. 19 томов уголовного дела позавчера отправили вам. Более того, эта фирма котировалась на Лондонской бирже. Люди посмотрели - банкрот. Так а почему ты Лондонскую биржу не информировал? Почему отчетность искажал? Потом американцы заинтересовались этим. Это дело уже приобрело международный характер. Им белорусов уже бояться нечего, они пусть там боятся. Поэтому то, что мы объявили их в розыск по линии Интерпола, это цветочки. Ягодки - там. Надо было их в Солигорск завести. Вы бы посмотрели Солигорск, а потом Березники. В Солигорске теплицы на территории предприятия - всех заставил работать для людей. Столько крови и пота из меня вышло при создании этого предприятия своими руками. Это у нас единственный шахтерский город. Они постоянно бастовали в первые дни моего президентства...

Я не зловредный человек и не собираюсь с кем-то счеты сводить. Давайте восстановим отношения. Это будет только на пользу. Путину я сказал: не затягивайте с принятием решений. В крайнем случае, выкупит пускай государство. Сейчас небольшие деньги это стоит. Я вам обещаю через год капитализацию «Уралкалия» увеличить в два раза. Мы готовы и на это после всего. Но это дело вашего государства. Хотите рыночно - решайте рыночно. Я бы решил. У меня бы уже через сутки эти активы были в руках надежных людей. И Березники были бы Березниками. И мы готовы восстановить эти отношения. Это выгодно нам, выгодно вам. Четыре миллиарда долларов за год мы получали! В этом году вы получите миллиард, мы - полтора. Представляете, какое падение! Ну ладно, у вас есть, чем заместить эти три миллиарда. А мы чем заместим? Вот вся правда.



По ходу пресс-коференции поднимались и другие экономические вопросы. Например, приватизация. Это излюбленная тема, особенно российских журналистов и политиков, поскольку Беларусь рядом и в Беларуси есть, что приватизировать, а в России уже почти ничего не осталось. И еще какие лакомые куски!



Александр Лукашенко:

Мне говорят, мы хотим инвестировать и участвовать в приватизации МАЗА. На разных уровнях. Путин, Медведев и прочие.

При этом есть классика. Если ты хочешь участвовать в приватизации, ответь на первый вопрос — ты какие деньги будешь сюда инвестировать? Объем инвестиций. Ответа нет. Ты какие технологии принесешь на это предприятие? Ответа нет. Какие новые рынки ты принесешь? Что при этом изменится, если даже взять эти три параметра? Денег нет, технологии хуже, чем на МАЗе, потому что МАЗ производит конкурентную продукцию, которая продается не хуже, чем КамАЗ, если их поставить в равные условия. Мы модернизировали это предприятие, сейчас ведем углубленную модернизацию. И мы говорим россиянам: если вы идете, как вы будете участвовать в модернизации? Никак? Тогда у меня возникает вопрос: а не получится ли так, что вы предприятие это заберете за бесценок (денег же нет, так какие-то акции, махинации) и со временем на МАЗе будут производить только диски для автомобилей. И мы лишимся производства грузовых автомобилей. Не может быть такое? Может. Вот вам и ответ на ваш вопрос.

Параллель привожу. Приехал Шпулер (фирма «Штадлер»). Купили у них пригородную электричку. Я знаю хорошо железную дорогу, вырос на ней. Проехал. Ну, супер! «Мерседес» на рельсах! Я говорю, приходи и начинай производство у нас! Через год привозит предложение. 200 миллионов евро инвестиций, новейшие технологии - у нас такого производства вообще нет. Он еще не успел построить завод, а у него уже есть новые рынки в России. И он попросил приватизировать «Белкоммунмаш», коллектив был не против и я разрешил. Вот один пришел и второй пришел - разница есть?

А БелАЗ мы никому не отдаем, это 30% с лишним мирового рынка таких автомобилей. Только советский белорусский БелАЗ держит такой рынок. Мы первыми в мире произвели машину грузоподъемностью 450 тонн.

Если кто-то хочет инвестировать, чтобы больше производить, но для этого надо дополнительно рынки, мы пойдем на кооперацию, продадим часть акций, но пока таких желающих нет. Чтобы кому-то сплавить БелАЗ - исключено. Это как «Беларуськалий».



Бог с ними, с инвестициями в экономику! Хотя, конечно же, это важно. А как инвестировать в людей? В человеческий ресурс. Было бы в Беларуси население раза в три поболее – по другому посмотрели бы на мировой кризис… Об этом Президент Лукашенко не раз говорил и на пресс-конференции заметил, что «без людского ресурса никакого государства не будет».



Александр Лукашенко:

Самая большая проблема для нас - это население. И мы должны, даже если это миллиард будет стоить, мы должны от чего угодно (от лекарств, от образования, от чего угодно) это миллиард найти ради того, чтобы женщина рожала и семьи были обеспечены. Согласитесь, это большая проблема! И у вас эта проблема есть. И, может, она еще острее стоит, чем у нас. Потому что вы полмира занимаете по территории, а у вас всего 140 миллионов человек. Поэтому надо это делать. Но люди слышали звон, но не знают суть. Я говорил в общем. Просто перед выездом на «БелАЗ» прочитал записку одного банкира многодетного. Я ему говорил, изучите опыт, внесите предложения. Я записку прочитал и говорю: только что мне поступило предложение такое-то. Как пример. Мы, конечно, в этом направлении будем работать. Не знаю, что мы еще выберем, но есть предложение «Большая семья». Это не то, что дали тебе 10 000 и ты пришел пропил их. Это, как у вас, материнский капитал, но более прозрачно для людей. Может, это будет 20 000 или 5 000. Это будет зависеть от экономической ситуации, от того, есть у тебя эти деньги или нет (если нет, что ты на счет положишь сам?). И вот в таком духе я разговаривал с людьми. Ваши яйцеголовые умники в этих газетах, это - враги, они Лукашенко на дух не переваривают и Беларусь в том числе. Они начали ерничать: мол, вот такая финансовая ситуация в стране, где он этот миллиард найдет и прочее. Но, во-первых, 350 миллионов Беларусь может найти при ее порядке и дисциплине, если другие суммы - это будет под 800 000 миллионов долларов. Примерный расчет.

Но это одно из предложений. И мне предстоит выбрать это предложение для того, чтобы подтолкнуть вас рожать.



Понятно, речь идет не о бонусах тем, кто будет «делать новых людей». А о стартовом жизненном капитале для «новеньких» белорусов. Счет, который можно будет распаковать по достижении разумного возраста на разумные цели, а не пропить на «крестинах». Это своеобразная банковская «кубышка». А вот о «кубышке» домашней, в которую белорусы привыкли откладывать доллары, Лукашенко тоже высказался.



Александр Лукашенко:

Произошел кризис. У нас была средняя зарплата - 500 долларов. При наших ценах - это фактически то, что у вас. Я говорю, надо людям вернуть. После финансового кризиса 2011 года надо вернуть эту зарплату. Довозвращали до того, что сделали не 500, а 720 уже при падении сбыта при таких ценах, которые мы тоже тормозим. Появляется лишняя копейка, пусть немного, и куда они идут?! Идут в обменник, покупают валюту и, хорошо если в банк несут, складывают там у себя. А ведь эту валюту не так просто заработать, и нам немало надо ее, чтобы рассчитаться за нефть, которую у вас покупаем, природный газ (11,2 миллиардов в год), а еще мы ведь металлы покупаем и уголь, и прочее. А человек идет в обменник и вытаскивает оттуда валюту. У нас абсолютно свободный рынок. У вас учились, но у вас нефть, газ...



Валюту стране приносит не только калий и тракторы с автомобилями. А вот, например, продукты питания, которые идут на расхват в соседних странах, даже, когда какие-то ограничения возникают… Когда вкусно, запреты не работают! И, перефразируя поговорку, во рту становится сладко не от слова халва. От ГОСТов, если угодно, которые в Беларуси еще сохранились!



Александр Лукашенко:

Мы подняли сельское хозяйство. Это наши ресурсы. И получили эффект должный. 6 миллиардов долларов в страну, которые еще 15 лет назад сама себя не могла прокормить, это прилично. Притом никто не скажет, что белорусские продукты некачественные. Под брендом «Батька 1» и прочее в России продают какаю-то бормотуху или разведенное сливочное масло. Это уже для нас проблема. Как будто Лукашенко продает там. От моего имени продают! Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом.

Почему хорошее? Потому что сохранили ГОСТы. Вы там придумали какие-то технические условия, отменили ГОСТы (это на руку жулью). А они жесткие были - в колбасу ты должен положить столько-то мяса и ни грамма туалетной бумаги. И мы эти ГОСТы сохранили. Мне тоже говорили, давайте технические условия туда-сюда. Они необязательны, а государственный стандарт ты должен выдержать. Я говорю: мы получим от этого эффект. И мы его получаем. Потому что нормальная, надежная, аккуратная, чистая продукция. Даже если тряпье, грубо говоря, к вам привозим, «Милавицу», например, 3 часа - и ничего нет. Женщины любую одежду-обувь на любой ярмарке за 3 часа разбирают. И по цене, и по качеству. Это нормально. Поэтому мы готовы открыться и продавать. Были времена, когда россияне закрыли ввоз то-ли молочных, то ли чего тогда, так приехали брянские, смоленские, сами вывели отсюда. А на границе их никто не имеет права остановить.



***

Слушали мы слушали интересное выступление Президента и решили проверить высказывание Александра Григорьевича на практике. Ведь в субботу в городах Беларуси традиционные осенние ярмарки. На улицы Минска вышел наш корреспондент Анатолий Камович.



Сельскохозяйственные ярмарки - непременный атрибут осени в белорусских городах. И в райцентрах, и в столице прилавки будто ломятся от даров природы и плодов труда сельчан. Мед и картошка, лук и морковка, мясные изделия и молочные, – все, что душе угодно, и отменного качества. Белорусского.



Какой картошке отдаете предпочтение?



Жительница Минска:

Мы – патриоты, мы любим все белорусское. Оно качественное. Мы вообще к Питеру имеем отношение, а они тоже наше все любят. Когда они к нам приезжают, то и трикотаж наш покупают, и конфеты. Только уехали мои питерские. Нагрузились, как следует.



Какой нравится белорусский продукт?



Гость столицы, гражданин Китая:

Молочный. Он очень вкусный. Хлеб еще не попробовали, времени не было. Вчера только уехали.



Какому продукту отдаете предпочтение?



Минчанин:

Белорусскому. У него качество лучше, меньше всякой химии. Для народа делается, как положено, а не просто так, чтобы денег собрать. Совесть есть у наших продавцов.



Слова нашего собеседника подтверждают и продавцы. Когда товар хороший, им и торговать приятно.



Продавец:

Очень приятно продавать хороший и качественный товар. Мы стараемся покупателям угодить, всегда продать то, что он просит.



А ведь то, что белорусская продукция отличного качества, уже больше достижение. В отличие от стран-соседок, отечественные предприятия работают по ГОСТам, а не по техническим условиям. А, значит, не позволяют себе вольностей в производстве.



Продавец:

И тушенка, и колбаски, все по ГОСТу. Российской качество похуже, не сравнить с нашим. Наше намного лучше. Наш товар поставляется и в Курск, и в Санкт-Петербург, и Москву.



Минчанка:

Это абсолютно правильно. Потому что в те далекие советские времена, когда были установлены ГОСТы, и продукты им соответствовали, было замечательно. Даже сейчас, если заметить, делаются некоторые колбасы по рецептам тех далеких времен.