Орбан: Венгрия еще 75 раз остановит вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет мешать началу переговорного процесса ЕС с Украиной, так как имеет право приостанавливать его вплоть до 75 раз. Об этом пишет РИА Новости.

«Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс», – добавил Орбан.

Конечное решение о вступлении Украины в ЕС примут парламентарии 27 стран. Если же Венгрия не захочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза, то венгерский парламент проголосует против, заявил премьер. Он заметил, что процесс голосования может занять много времени, и правительство Венгрии сможет в любой момент приостановить его.