Прямой эфир

Орбан: Венгрия еще 75 раз остановит вступление Украины в ЕС

15 декабря 2023 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет мешать началу переговорного процесса ЕС с Украиной, так как имеет право приостанавливать его вплоть до 75 раз. Об этом пишет РИА Новости.

«Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс», – добавил Орбан.

Конечное решение о вступлении Украины в ЕС примут парламентарии 27 стран. Если же Венгрия не захочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза, то венгерский парламент проголосует против, заявил премьер. Он заметил, что процесс голосования может занять много времени, и правительство Венгрии сможет в любой момент приостановить его.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины в союз
15 декабря 2023 08:17

ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины в союз

Япония ввела санкции против организаций и компаний России
15 декабря 2023 08:09

Япония ввела санкции против организаций и компаний России

Венгрия опять заблокировала финансовую помощь Украине
15 декабря 2023 07:27

Венгрия опять заблокировала финансовую помощь Украине