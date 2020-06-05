Премьер-министр Венгрии прибыл в Беларусь с официальным визитом

Новости Беларуси. Беларусь и Венгрия – новая страница в истории взаимоотношений двух стран. В аэропорту «Минск» приземлился лайнер лидера этой европейской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Венгрия – новая страница в истории взаимоотношений двух стран. В аэропорту «Минск» приземлился лайнер лидера этой европейской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси 5 июня проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии: какие темы обсудят?
Взаимоотношения Минска и Будапешта будут обсуждаться во Дворце Независимости. Александр Лукашенко проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.