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Премьер-министр Венгрии прибыл в Беларусь с официальным визитом

05 июня 2020 07:51
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Новости Беларуси. Беларусь и Венгрия – новая страница в истории взаимоотношений двух стран. В аэропорту «Минск» приземлился лайнер лидера этой европейской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Венгрии прибыл в Беларусь с официальным визитом-1

Премьер-министр Венгрии прибыл в Беларусь с официальным визитом-3

Премьер-министр Венгрии прибыл в Беларусь с официальным визитом-5

Президент Беларуси 5 июня проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии: какие темы обсудят?

Взаимоотношения Минска и Будапешта будут обсуждаться во Дворце Независимости. Александр Лукашенко проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

# Беларусь-Венгрия # Александр Лукашенко # Виктор Орбан # Владимир Макей # Фотофакт

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