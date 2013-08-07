Председатель Комитета госконтроля Беларуси назвал Островецкую АЭС образцом для всех отечественных строителей

Новости Беларуси. Стройплощадка будущей Белорусской АЭС - образец для всех отечественных строителей. Об этом сегодня заявил председатель Комитета государственного контроля, посещая место возведения станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лицензию на возведение энергоблока белорусской АЭС планируют получить уже в августе. Сейчас все готово к бетонированию. Возведение двух энергоблоков решено вести параллельно. Подготовительные работы идут с опережением срока на 4 месяца. Хотя, как отметили в Комитете госконтроля, в последнее время отмечается небольшая пробуксовка из-за общественных слушаний в Литве.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Немаловажную роль в любом строительстве имеет своевременное финансирование. Стройка организована классически, наши белорусские строители демонстрируют, как можно это организовывать. И мы хотим на этом примере показать всем, что мы способны, что наш строительный комплекс мощный, что нужно быть просто собранными и организованными.

Абдулвагаб Вагабов, генеральный директор ОАО «Гроднопромстрой»:

Как только выдадут разрешение на производство работ, конечно, будет увеличиваться и количество работников - они у нас есть, специалисты 4 разряда здесь работают. Тут участвуют кроме «Гроднопромстрой» еще организации. На строительно-монтажных работах всего, видимо, до 4 тысяч человек будут работать. Остальные до 9 тысяч называют, но там уже будут и пуско-наладочные работы.

Работы идут не только на месте возведения станции. Развивается будущий город атомщиков. Из небольшого поселка он превратится в достаточно крупный город с населением 35 тысяч человек. Полным ходом идет возведение жилых домов, школ и детских садов.

Анатолий Ничкасов, Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Социальные объекты, торговые, коммерческие объекты, обслуживающие население, будут формироваться за счет инициативы министра. Строим, прежде всего, инфраструктуру, подводим все коммуникации, дороги строятся, а потом уже возводятся жилые дома. Поэтому на строительной площадке, где уже проживают люди - это наши строители, это служебное жилье построено, мы видим полный порядок, чистоту, несмотря на то что рядом работают механизмы и строятся новые объекты.