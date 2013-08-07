Обама отказался от встреч с Путиным из-за ситуации вокруг Сноудена

Новости США. Президент США Барак Обама отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Кроме того, Обама не планирует встречаться «один на один» с Путиным на саммите большой двадцатки в Петербурге в сентябре, но в самой встрече американский президент примет участие.

Вместо отмененной двусторонней встречи с президентом РФ Обама в сентябре поедет в Швецию. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Белый дом.

Напомним, 1 августа Россия предоставила экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену убежище сроком на один год. США скрывать «крайнего разочарования» развитием событий не стали. Его официально выразил 2 августа представитель Белого дома, добавив, что американский президент все еще намерен ехать в Петербург на саммит большой двадцатки, но его личная встреча с российским коллегой теперь под сомнением (смотрите видео).