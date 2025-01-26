Наталья Кочанова: «На этом этапе мы все вместе принимаем важные решения»

В день выборов по-особенному ощущается единство нашего народа – в стремлении сохранить Беларусь такой, какая она есть – суверенной, мирной, свободной и, что самое главное, – любимой. Таким мнением поделилась Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо честно и ответственно относиться к тому, что ты делаешь. Только так мы сможем сохранить страну и чувствовать поддержку друг друга. За 30 лет существования института президентства в нашей стране сложилась практика, при которой каждый гражданин имеет право прийти на выборы, тайно проголосовать и тем самым определить будущее своей страны. Это закреплено на законодательном уровне.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это то, что определяет наше дальнейшее развитие. В этом нет никакого сомнения. И люди к этому привыкли, наши белорусы к этому привыкли. Возможно, что-то изменится в нашей стране. Потому что ничего не бывает, наверное, постоянного. Постоянным может быть только наша память, которую мы не должны предать. Постоянной только должна быть передача из поколения в поколение тех традиций, которые были на нашей белорусской земле издревле. И поэтому, а все остальное может меняться. Мы видим, как меняется мир, какие происходят геополитические трансформации. И поэтому, конечно, все может быть, но на этом этапе мы все вместе принимаем очень важные и нужные решения для нашей страны.