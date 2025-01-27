Наблюдатель из Швейцарии: у белорусского народа чувствуется патриотизм, который всё больше теряется на Западе

В предвзятости ЕС к избирательной кампании в Беларуси чувствуется политический заказ. Так называемые западные эксперты никогда не были согласны с выбором белорусов. Ведь они его делают, исходя из собственных интересов и предпочтений, а не под диктовку «сильных мира сего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо того чтобы навязывать свои модели и делать субъективные выводы, нужно слушать и понимать голос народа. На это обратил внимание международный наблюдатель из Грузии. Наблюдатель из Грузии: чувствуется предвзятое отношение со стороны европейских стран. Не обращая внимания на высказывания евродепутатов, наша страна идет в правильном направлении. Белорусский народ в очередной проголосовал за мирное, процветающее и созидающее государство. И как бы ни старались западные СМИ, народ Европы видит и слышит, как на самом деле в Беларуси проходит избирательная кампания. Таким мнением с нами поделился независимый наблюдатель из Словакии Петер Марчек.

Петер Марчек, независимый международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Словакия):

Вы идете в правильном направлении. Я держу пальцы за вас: и за Президента, и за белорусский народа, потому что все будет лучше, я уверен. В течение коротких лет, 1-2 года, не будет диктовать США или посольство, кто в стране должен сидеть в правительстве или кто будет Президентом. Это не выбор США или Евросоюза, это выбор каждого народа, который избирает своего кандидата на президентство или правительство. Кстати, Беларусь совсем не такая страна, какой ее рисуют политики Евросоюза. Здесь очень чисто и спокойно, и самое главное – безопасно. Впечатлениями о Синеокой с нами поделился независимый наблюдатель из Швейцарии Вильгельм Висс.