Надежда Сасс, ведущая: Вы знаете Марин Ле Пен лично. Думаете ли вы, что такие грязные методы, которые используются против нее, все же не могут убить ее мечту стать президентом в 2027 году? Достаточно ли она упорна и последовательна, чтобы продолжать борьбу?

Эрве Жювен, политик, депутат Европарламента (2019-2024):

Есть два ключевых вопроса в вопросах президентской гонки 2027 года. Нужно дать возможность голосовать каждому гражданину Франции. На настоящий момент около половины населения не представлено на политической арене. Второй момент – нам нужно дать право выбора французским гражданам. В настоящий момент большая часть французских граждан не имеют возможности надеяться на хорошее будущее из-за небезопасности, безработицы, массовой миграции и других проблем. Мы должны дать им надежду и право выбора ради лучшего будущего. Мы должны превратить Францию в сторонника мира. Конечно, мы имеем серьезные союзнические отношения с европейскими странами и США. Но Франция исторически была страной, сохранявшей нейтралитет. Нам нужно вернуться к этом моменту, чтобы повысить нашу важность на международной арене. И я мечтаю, что мы сможем вести открыто дискуссии и переговоры с БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Нам нужно сделать шаг к новому миру.