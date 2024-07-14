Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной

академии Беларуси, кандидат военных наук:

Ничего принципиально меняться не будет. Но 2024 год изобилует буквально этими выборами, причем не только в европейской части, но и по всему миру. Если сегодня посмотреть и выразится военным языком, такое ощущение, что происходит глобальная политическая перегруппировка сил. Здесь уже очевидно, что именно глобализм столкнулся о сопротивление национальных элит. Сегодня становится понятно всем: и Востоку, и глобальному Югу, что Запад априори не занимает те лидирующие положения, которые он занимал совсем недавно. Насколько это понятно Западу, сказать достаточно сложно. Сегодня эти противоречия, с которыми она столкнулась внутри государств, о чем свидетельствуют все эти выборы, говорит лишь о том, что сегодня позиция Запада напоминает клуб шулеров и шарлатанов. Сегодня на фоне всех происходящих событий проблемным является Запад.

Экс-депутат Европарламента: около половины населения Франции не представлено на политической арене. Подробности.

Надежда Сасс:

Дело глобалистов умирает?