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«Не время расслабляться». Умрёт ли дело глобалистов? Мнение профессора МГУ

14 июля 2024 19:04
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Кризис западных элит. Как глобалистский проект движется к краху, рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая:
Выборы в западных странах для нас что-то принципиально меняют?

«Не время расслабляться». Умрёт ли дело глобалистов? Мнение профессора МГУ-1

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной
академии Беларуси, кандидат военных наук:
Ничего принципиально меняться не будет. Но 2024 год изобилует буквально этими выборами, причем не только в европейской части, но и по всему миру. Если сегодня посмотреть и выразится военным языком, такое ощущение, что происходит глобальная политическая перегруппировка сил. Здесь уже очевидно, что именно глобализм столкнулся о сопротивление национальных элит. Сегодня становится понятно всем: и Востоку, и глобальному Югу, что Запад априори не занимает те лидирующие положения, которые он занимал совсем недавно. Насколько это понятно Западу, сказать достаточно сложно. Сегодня эти противоречия, с которыми она столкнулась внутри государств, о чем свидетельствуют все эти выборы, говорит лишь о том, что сегодня позиция Запада напоминает клуб шулеров и шарлатанов. Сегодня на фоне всех происходящих событий проблемным является Запад.

Экс-депутат Европарламента: около половины населения Франции не представлено на политической арене. Подробности.

Надежда Сасс:
Дело глобалистов умирает?

«Не время расслабляться». Умрёт ли дело глобалистов? Мнение профессора МГУ-4

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Дело глобалистов умрет только тогда, когда умрет последний глобалист. В этом отношении не время расслабляться. Что касается той же Франции, то здесь у них явное позиционное поражение. Это мы видим. Но схватка между глобалистами и антиглобалистами этим не исчерпывается.

# Международная политика # Надежда Сасс

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