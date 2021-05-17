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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Николом Пашиняном

17 мая 2021 13:29
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Новости Беларуси. Телефонный разговор Президента Беларуси с исполняющим обязанности премьер-министра Армении состоялся 17 мая.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Николом Пашиняном-1

Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили обстановку, которая складывается внутри обеих стран, обменялись мнениями об актуальной повестке дня, существующих вызовах и угрозах. С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе в ходе беседы была также затронута ситуация, сложившаяся в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе. Отметим, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

# Беларусь-Армения # Александр Лукашенко # Никол Пашинян # Фотофакт

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