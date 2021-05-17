Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Николом Пашиняном

Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили обстановку, которая складывается внутри обеих стран, обменялись мнениями об актуальной повестке дня, существующих вызовах и угрозах. С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе в ходе беседы была также затронута ситуация, сложившаяся в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе. Отметим, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.