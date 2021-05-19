Олег Гайдукевич: у нас каждый год выборы, каждый год стресс для страны

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас каждый год выборы, каждый год стресс для страны. Мы от одной избирательной кампании идем в другую избирательную кампанию – это неправильно. Второй момент. Помимо Конституции, важнейшего документа страны, который внесет изменения в общественно-политическую жизнь, на повестке дня закон о политических партиях, перерегистрация политических партий. Возможно, изменение избирательного законодательства, о котором сейчас идет активная дискуссия, в том числе на дискуссионных площадках и Конституционной комиссии. Поэтому это оптимальный вариант решения вопроса.

Подчеркну мысль: это не только экономия бюджетных средств, деньги бы мы нашли, это нужно для развития политической системы страны. Это обеспечивает не только стабильность, но как раз таки развитие политической системы. Мы подойдем к выборам, к единому дню голосования подготовленными.