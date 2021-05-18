Министр иностранных дел Беларуси встретился с главой МИД Таджикистана

Новости Беларуси. В Душанбе проходит заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. В рамках рабочего визита глава белорусского МИД провел встречу со своим коллегой из Таджикистана. Обсуждались актуальные вопросы белорусско-таджикских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны выразили удовлетворение темпами роста товарооборота по итогам 2020 года. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями относительно перспектив укрепления экономических связей, в частности, развития сотрудничества. Этому будет способствовать участие представителей деловых кругов обеих стран в выставочных мероприятиях, проводимых в Беларуси и Таджикистане.