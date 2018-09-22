«В очень позитивном ключе был диалог»: Александр Лукашенко подвел итоги переговоров в Сочи

Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита в 200 миллионов долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 22 сентября на совещании в Минске заявил Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи накануне обсуждался целый блок финансовых проблем. Кроме того, Президенты говорили о политических вопросах, взаимоотношениях России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и о дальнейшем строительстве Союзного государства.

Речь шла и о поставках сельхозпродукции – этот вопрос решат в течении следующей недели. Затронули тему пересечения иностранцами белорусско-российской границы. Александр Лукашенко отметил, что в целом переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Они длились около 6 часов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если говорить откровенно, это были не сложные, а тяжелые переговоры, но результативные. Первый вопрос больше касался Президентов, и мы эти политические вопросы один на один обсуждали. Это вопросы взаимоотношений наших государств – России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства. Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего – Украина. В очень позитивном ключе был диалог. Особенно со стороны Президента России.