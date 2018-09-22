Парламент Азербайджана отметил столетний юбилей: от Беларуси в Баку страну поздравил Владимир Андрейченко

Новости Беларуси. Парламент Азербайджана отметил столетний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Парламент Азербайджана отметил столетний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В торжественных мероприятиях приняли участие руководители и представители парламентов более чем из 30 иностранных государств, а также представители международных парламентских организаций. Нашу страну в Баку представил Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.
Белорусский спикер поздравил азербайджанских коллег с юбилейной датой, отметив эффективную законотворческую работу меджлиса. Благодаря ей обеспечено создание необходимой правовой базы для построения стабильного, динамично развивающегося государства с высокими темпами экономического роста.