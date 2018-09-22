Беларусь и Россия выработали варианты решения вопроса по поставкам нефтепродуктов

Глава государства подвел итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Они прошли накануне в Сочи. Президент в самом начале совещания отметил, что встреча была напряженной, но принесла ощутимые результаты. В частности, детально обсудили вопрос поставок российских нефтепродуктов в нашу страну. Как отметил Александр Лукашенко, есть два варианта развития ситуации. На данный момент перед участниками совещания стоит задача детально их проанализировать и выбрать наиболее подходящий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках. Мы выработали 2 варианта, и договорились с Президентом России, что эти два варианта мы обсудим в Минске и в Душанбе. Хотя фактически этот вопрос решен. Нужно выбрать тот или иной вариант.

Сразу же после совещания в Минске по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом России. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет нашей страны средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах за поставляемый природный газ.

Также накануне в Сочи обсудили целый блок финансовых вопросов. В том числе выделение Беларуси кредита в 2 миллиарда долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Наша страна получила уже пять траншей. В ближайшее время выделят шестой. Решится вопрос и с получением 7-го финансового транша. На переговорах в Сочи затронули тему поставок сельскохозяйственной продукции. В этом вопросе сторонам удалось достигнуть полного понимания. Уже в течение следующей недели появится детальный план взаимных поставок.

«В очень позитивном ключе был диалог»: Александр Лукашенко подвел итоги переговоров в Сочи

Александр Лукашенко:

Немало вопросов мы уделили развитию сельского хозяйства и известным взаимным претензиям по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции в Беларусь и наоборот. Это главное. Мною был поставлен вопрос, притом жестко, уже во втором заседании в широком составе о том, что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем.

Особенно со стороны России. Что-то не понравилось - закрыли предприятие. И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок. Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена.