Лукашенко: Беларусь очень ценит уровень взаимодействия со странами СНГ. Нас связывают крепкие узы братской дружбы

​Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возглавили дипмиссии сегодня послы Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и Южно-Африканской Республики. Точки соприкосновения, уверен Александр Лукашенко, есть с каждой из них. Главное – выстраивать отношения открыто и непредвзято. В современном геополитическом шторме это непросто, но экономический, культурный и технологический интересы куда прочнее, чем грязные игры на международной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь очень ценит уровень взаимодействия со странами Содружества Независимых Государств. Нас связывают крепкие узы братской дружбы, которые, уверен, будут и дальше помогать нам углублять отношения. Говоря о связях с Азией, которая является экономически самым быстрорастущим регионом мира, хочу особо отметить, что Беларусь и многие наши азиатские партнеры комплементарны в своем взаимодействии. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества со странами Африки, где у нас уже есть примеры успешной совместной работы, которые, убежден, будут приумножены.