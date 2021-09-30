Александр Лукашенко: в стране объективно назрела потребность к переменам

Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломатический документ белорусскому лидеру вручили представители 9 дружественных государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Начало вашей дипломатической миссии приходится на период важных преобразований в Беларуси. Но речь не идет о глобальной смене приоритетов. Это прежде всего внутреннее дело нашей страны. Для обеспечения динамики дальнейшего развития белорусского общества, корректировки внутренней и внешней политики в стране объективно назрела потребность к переменам.

​Сегодня Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Уважают наш народ. С теми, кто готов развивать взаимодействие с нами честно и откровенно.

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