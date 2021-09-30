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Александр Лукашенко: в стране объективно назрела потребность к переменам

30 сентября 2021 17:07
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Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломатический документ белорусскому лидеру вручили представители 9 дружественных государств.  

Александр Лукашенко: в стране объективно назрела потребность к переменам-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Начало вашей дипломатической миссии приходится на период важных преобразований в Беларуси. Но речь не идет о глобальной смене приоритетов. Это прежде всего внутреннее дело нашей страны. Для обеспечения динамики дальнейшего развития белорусского общества, корректировки внутренней и внешней политики в стране объективно назрела потребность к переменам.  

Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы». Читайте здесь.

Александр Лукашенко: в стране объективно назрела потребность к переменам-4

​Сегодня Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Уважают наш народ. С теми, кто готов развивать взаимодействие с нами честно и откровенно.  

Мы всегда были сторонниками взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества со всеми международными партнерами и открыты к новым совместным проектам, включая самые передовые и высокотехнологичные.  

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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