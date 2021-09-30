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Александр Лукашенко – послам: вы увидите спокойную, мирную Беларусь. Сравните с тем, что вы читали и видели в интернете

30 сентября 2021 17:51
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Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломатический документ белорусскому лидеру вручили представители 9 дружественных государств.  

Александр Лукашенко – послам: вы увидите спокойную, мирную Беларусь. Сравните с тем, что вы читали и видели в интернете-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я все-таки надеюсь, что вы как люди опытные, а вы все, я вижу, люди опытные, объективным взглядом оцените ситуацию в Беларуси. Я абсолютно убежден, что вы увидите в нашей стране и в Минске тихую, спокойную, мирную Беларусь. И я буду рад, если, увидев это, вы сравните с тем, что вы читали и видели в интернете, приятно удивитесь, что Беларусь совсем другая, нежели ее пытаются отдельные страны и люди представить в этой глобальной системе. Успехов вам и благополучной деятельности.  

Александр Лукашенко – послам: вы увидите спокойную, мирную Беларусь. Сравните с тем, что вы читали и видели в интернете-4

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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