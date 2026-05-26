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В ФРГ за I квартал 2026 года сократили около 130 тыс. рабочих мест

26 мая 2026 08:32
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Сокращение рабочих мест в промышленном секторе Германии продолжается, несмотря на то, что в отрасли впервые примерно за три года был зафиксирован небольшой рост продаж. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ФРГ за I квартал 2026 года сократили около 130 тыс. рабочих мест-2

Согласно данным исследования экономистов, за первые три месяца 2026 года, число сотрудников промышленных предприятий было почти на 130 тысяч человек меньше по сравнению с уровнем 2025 года. Всего же за последние 7 лет в этом направлении исчезло каждое 17-е рабочее место. Главной причиной стало падение спроса на продукцию немецких предприятий и падение их доходов. Особенно сильно сокращение рабочих мест затронуло автомобильную промышленность. За последний год занятость там снизилась на 32 тысячи человек. 

# Новости Германии

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