В ФРГ за I квартал 2026 года сократили около 130 тыс. рабочих мест

Сокращение рабочих мест в промышленном секторе Германии продолжается, несмотря на то, что в отрасли впервые примерно за три года был зафиксирован небольшой рост продаж. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным исследования экономистов, за первые три месяца 2026 года, число сотрудников промышленных предприятий было почти на 130 тысяч человек меньше по сравнению с уровнем 2025 года. Всего же за последние 7 лет в этом направлении исчезло каждое 17-е рабочее место. Главной причиной стало падение спроса на продукцию немецких предприятий и падение их доходов. Особенно сильно сокращение рабочих мест затронуло автомобильную промышленность. За последний год занятость там снизилась на 32 тысячи человек.